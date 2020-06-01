Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вчергове повідомив про потребу переглянути мовний закон. На думку спікера, закон "Про особливості функціонування української мови як державної" треба змінити з врахуванням позиції всіх громадян України. Проте введення другої державної мови Разумков виключає.

Чому мовний закон треба переглядати, – спікер

Закон України повинен влаштовувати усіх громадян, незалежно від того, де вони проживають і якою мовою розмовляють. Про це Разумков повідомив на брифінгу у Верховній Раді, інформує 24 канал.

До теми Закон про мову потрібно змінювати, – Разумков анонсував перегляд мовного питання в Україні

Це – не економіка, де той чи інший крок буде влаштовувати великий або малий бізнес. Але коли ми говоримо про такі важливі питання, як мовне, гуманітарні питання, повернення тимчасово окупованих територій, потрібно враховувати позиції усіх,

– пояснив Разумков.

Другу державну мову не вводитимуть

У яких саме змінах до мовного закону є потреба – Разумков не уточнив. Натомість спікер наголосив: введення другої державної мови в Україні не буде.

Ініціативи щодо зміни мовного закону

Це вже не вперше Разумков наголошує на необхідності міняти мовний закон. На думку спікера, є проблеми щодо квот на телебаченні та радіо, а також не враховані інтереси людей, що проживають на території України та розмовляють різними мовами.

Голова Верховної Ради повідомив, що уже є законопроєкти, які зареєстровані у парламенті . Однак у найближчі тижні цих документів немає у порядку денному.

. Однак у найближчі тижні цих документів немає у порядку денному. Про потребу міняти мовне законодавство говорили й інші нардепи від "Слуги народу". Зокрема, Максим Бужанський уже повідомив, що зареєстрував відповідний законопроєкт.

Що відомо про чинний закон? Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня 2019 року. 6 грудня Венеціанська комісія вирішила, що документ не встановлює належного балансу між українською мовою та мовами меншин.

Що передбачає мовний закон / Інфографіка 24 каналу