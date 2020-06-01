Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков очередной раз сообщил о необходимости пересмотреть языковой закон. По мнению спикера, закон "Об особенностях функционирования украинского языка как государственного" надо изменить с учетом позиции всех граждан Украины. Однако введение второго государственного языка Разумков исключает.

Почему языковой закон надо пересматривать, – спикер

Закон Украины должен устраивать всех граждан, независимо от того, где они проживают и на каком языке разговаривают. Об этом Разумков сообщил на брифинге в Верховной Раде, передает 24 канал.

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Это – не экономика, где тот или иной шаг будет устраивать большой или малый бизнес. Но когда мы говорим о таких важных вопросах, как языковой, гуманитарные вопросы, возвращение временно оккупированных территорий, нужно учитывать позиции всех

– пояснил Разумков.

Второй государственный язык не будут вводить

В каких именно изменениях к языковому закону есть потребность – Разумков не уточнил. Вместе с тем спикер подчеркнул: введение второго государственного языка в Украине не будет.

Никто не говорит о втором, третьем, пятом или десятом государственном языке. Но когда мы возвращаемся к вопросу наших иностранных партнеров, мы же их уважаем, но как-то мои коллеги избирательно уважают позиции тех или иных институтов,

– отметил Разумков.

Инициативы по изменению языкового закона

Это уже не первый раз Разумков подчеркивает необходимость менять языковой закон. По мнению спикера, есть проблемы по квотам на телевидении и радио, а также не учтены интересы людей, что проживают на территории Украины и говорят на разных языках.

Председатель Верховной Рады сообщил, что уже есть законопроекты, которые зарегистрированы в парламенте. Однако в ближайшие недели этих документов нет в повестке дня.

Однако в ближайшие недели этих документов нет в повестке дня. О необходимости менять языковое законодательство говорили и другие нардепы от "Слуги народа". В частности, Максим Бужанский уже сообщил, что зарегистрировал соответствующий законопроект.

Что известно о действующем законе?Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019 года. 6 декабря Венецианская комиссия решила, что документ не устанавливает надлежащего баланса между украинским языком и языками меньшинств.



Что предусматривает языковой закон / Инфографика 24 канала