Закон о языке нужно менять, – Разумков анонсировал пересмотр языкового вопроса в Украине

Глава парламента Дмитрий Разумков считает, что закон о языке нужно менять по многим причинам. В то же время в "Слуге народа" нет единой позиции по этому вопросу.

Какая позиция у Разумкова

Дмитрий Разумков в интервью "Главком" заявил, что языковой закон создает проблемы по квотам на телевидении и радио и не учитывает интересы людей, которые проживают на территории Украины и говорят на разных языках.

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Эта проблема действительно есть, и на сегодня мы ее не урегулировали,

– добавил политик.

Он считает, что из этого процесса нужно убрать "политику и политиков", потому что они хотят "заработать баллы" на законе о языке.

О возможных протестах украинцев, которые будут крайне возмущены решением изменить закон о языке, то Разумков считает, что "шум вокруг поднимут политики, а не люди".

Сам Дмитрий Разумков на работе общается исключительно на украинском, однако, если к нему обращается человек на русском, то политик "100% переходит на русский".

Позиция "Слуги народа"

По словам спикера парламента, фракция в этом случае весьма разнообразна.

От слишком радикально настроенных в защиту украинского языка депутатов до тех, кто будет занимать абсолютно противоположную позицию,

– объяснил он.

Когда языковой вопрос рассмотрит парламент

Дмитрий Разумков сообщил, что уже есть законопроекты, которые зарегистрированы в парламенте. Однако на ближайшие недели этих документов нет в повестке дня.

В "Слуге народа" уже неоднократно подчеркивали, что закон о языке надо менять. В частности 10 декабря нардеп Максим Бужанский заявлял, что внес в Раду законопроект, в котором говорится о том, чтобы признать языковой закон утратившим силу.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019 года. 6 декабря Венецианская комиссия решила, что документ не устанавливает надлежащего баланса между украинским языком и языками меньшинств.



Что предусматривает закон о языке / Инфографика 24 канала