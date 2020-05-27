Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Закон про мову потрібно змінювати, – Разумков анонсував перегляд мовного питання в Україні

-
Разумков розповів про мовне питання у "Слузі народу"
Разумков розповів про мовне питання у "Слузі народу" / Пресслужба Кабміну

Голова парламенту Дмитро Разумков вважає, що закон про мову потрібно змінювати з багатьох причин. Водночас у "Слузі народу" немає єдиної позиції щодо цього питання.

Яка позиція у Разумкова

Дмитро Разумков в інтерв’ю "Главком" заявив, що мовний закон створює проблеми щодо квот на телебаченні та радіо та не враховує інтереси людей, що проживають на території України та розмовляють різними мовами.

Зверніть увагу Мовний скандал у Кривому Розі: як школярам нав'язують вивчення російської мови

Ця проблема дійсно є, і станом на сьогодні ми її не врегулювали,
– додав політик.

Він вважає, що з цього процесу потрібно прибрати "політику і політиків", бо вони хочуть "заробити бали" на законі про мову.

Щодо можливих протестів українців, які будуть вкрай обурені рішенням змінити закон про мову, то Разумков вважає, що "ґвалт навколо піднімуть політики, а не люди".

Сам Дмитро Разумков на роботі спілкується виключно українською, однак, якщо до нього звертається людина російською, то політик "100% переходить на російську".

Позиція "Слуги народу"

За словами спікера парламенту, фракція у цьому випадку досить різноманітна.

Від надто радикально налаштованих на захист української мови депутатів до тих, хто буде займати абсолютно протилежну позицію,
– пояснив він.

Коли мовне питання розгляне парламент

Дмитро Разумков повідомив, що уже є законопроєкти, які зареєстровані у парламенті. Однак на найближчі тижні цих документів немає у порядку денному.

У "Слузі народу" вже неодноразово наголошували, що закон про мову треба змінювати. Зокрема, 10 грудня нардеп Максим Бужанський заявляв, що вніс до Ради законопроєкт, у якому мовиться про те, щоб визнати мовний закон таким, що втратив чинність. 

Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня 2019 року. 6 грудня Венеціанська комісія вирішила, що документ не встановлює належного балансу між українською мовою та мовами меншин. 

закон про мову що передбачає
Що передбачає закон про мову / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: мовне питання Протести Українська мова Законодавство Верховна Рада Дмитро Разумков Слуга народу Новини України Новини політики
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Пожежа в коледжі в Одесі: слідство хоче "замнути" справу
сьогодні , 17:00 Пожежа в коледжі в Одесі: слідство хоче "замнути" справу
Зоя Казанжи
Новини про коронавірус 27 травня: смерть військового, позитивна динаміка Києва
сьогодні , 16:55 Новини про коронавірус 27 травня: смерть військового, позитивна динаміка Києва
Ігор Саджениця
Формула успіху: аграрії бережуть воду – вода допомагає аграріям
26 травня , 20:01 Формула успіху: аграрії бережуть воду – вода допомагає аграріям