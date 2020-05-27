Закон про мову потрібно змінювати, – Разумков анонсував перегляд мовного питання в Україні

Голова парламенту Дмитро Разумков вважає, що закон про мову потрібно змінювати з багатьох причин. Водночас у "Слузі народу" немає єдиної позиції щодо цього питання.

Яка позиція у Разумкова

Дмитро Разумков в інтерв’ю "Главком" заявив, що мовний закон створює проблеми щодо квот на телебаченні та радіо та не враховує інтереси людей, що проживають на території України та розмовляють різними мовами.

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Ця проблема дійсно є, і станом на сьогодні ми її не врегулювали,

– додав політик.

Він вважає, що з цього процесу потрібно прибрати "політику і політиків", бо вони хочуть "заробити бали" на законі про мову.

Щодо можливих протестів українців, які будуть вкрай обурені рішенням змінити закон про мову, то Разумков вважає, що "ґвалт навколо піднімуть політики, а не люди".

Сам Дмитро Разумков на роботі спілкується виключно українською, однак, якщо до нього звертається людина російською, то політик "100% переходить на російську".

Позиція "Слуги народу"

За словами спікера парламенту, фракція у цьому випадку досить різноманітна.

Від надто радикально налаштованих на захист української мови депутатів до тих, хто буде займати абсолютно протилежну позицію,

– пояснив він.

Коли мовне питання розгляне парламент

Дмитро Разумков повідомив, що уже є законопроєкти, які зареєстровані у парламенті. Однак на найближчі тижні цих документів немає у порядку денному.

У "Слузі народу" вже неодноразово наголошували, що закон про мову треба змінювати. Зокрема, 10 грудня нардеп Максим Бужанський заявляв, що вніс до Ради законопроєкт, у якому мовиться про те, щоб визнати мовний закон таким, що втратив чинність.

Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня 2019 року. 6 грудня Венеціанська комісія вирішила, що документ не встановлює належного балансу між українською мовою та мовами меншин.



Що передбачає закон про мову / Інфографіка 24 каналу