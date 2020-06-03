Министерство культуры Украины предложило Святослава Литинского на должность уполномоченного по защите государственного языка. Активист известен тем, что берется за использование украинского языка, в первую очередь в маркировке товаров, которые продаются в Украине.

Информацию об утверждении кандидатуры Литинского на должность языкового омбудсмена сообщает DW. Теперь же это решение должно принять правительство.

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Что известно о Станиславе Литинском

Святослав Литинский – общественный деятель, известный защитник украинского языка.

Он инициировал и выиграл много судебных дел по поводу использования украинского языка, в частности об отмене русского языка как регионального.

Активист судился со многими украинскими политиками и чиновниками, которые во время своих выступлений говорили на иностранном языке. Среди них и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Также он судится за маркировку бытовой и электронной техники, которую продают в Украине, на украинском языке. А также с онлайн-магазинами с требованиями предоставлять информацию на украинском языке.

Литинский был первым гражданином Украины, который получил внутренний паспорт без русскоязычной страницы.

Зачем в Украине ввели должность языкового омбудсмена?

Согласно закону О государственном языке, 6 ноября 2019 года в Украине создали Нацкомиссию по стандартам украинского языка. Среди ее задач – разработка и утверждение стандартов государственного языка: правописание, стандарты терминологии, учебники и пособия. А также защита и популяризация украинского языка. Кроме того, омбудсмену можно будет пожаловаться на нарушение языкового закона.