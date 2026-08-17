Фискальные чеки по-новому: для ФЛП готовят изменения в правилах с 2027 года

Украинский бизнес может вновь столкнуться с изменениями в правилах оформления фискальных чеков. Министерство финансов подготовило новый проект, который предусматривает пересмотр формы и обязательных реквизитов расчетных документов.

Что Минфин хочет изменить в фискальных чеках

Новые правила для ФЛП могут вступить в силу уже с 1 января 2027 года. Часть правил, вызвавших вопросы после масштабного обновления в 2025 году, планируется скорректировать, как следует из приказа Минфина.

Среди основных изменений – четыре нововведения, которые могут напрямую повлиять на работу предпринимателей:

1. В чеке могут оставить только два способа оплаты

Одно из предложенных изменений касается указания формы оплаты. Сейчас в фискальном чеке предусмотрено три соответствующих варианта. Минфин хочет сократить их до двух. Из перечня планируют убрать вариант "ДРУГОЕ", оставив только наличную и безналичную формы расчета.

2. Комиссию хотят указывать по-новому

В Минфине предлагают уточнить, какую именно сумму нужно отражать в фискальном чеке. Речь идет о комиссии, которую оплачивает непосредственно держатель платежной карты, а не продавец.

Необходимость изменения объясняют тем, что действующие правила допускают неоднозначную трактовку и не дают четкого ответа, какую именно сумму нужно указывать в расчетном документе.

3. Требование относительно секунд хотят ослабить, но не полностью

Отдельный вопрос, который уже давно вызывает недовольство части предпринимателей, – указание в фискальном чеке точного времени операции вплоть до секунд.

Минфин предлагает внести изменения, однако полностью отменять это требование не планирует. Смягчение коснется только отображения времени в QR-кодах. То есть предпринимателям не стоит рассчитывать на полную отмену соответствующего реквизита.

4. В чеках может появиться IMEI

Самое заметное изменение ждет отдельных продавцов техники. В фискальном чеке хотят предусмотреть указание международного идентификатора мобильного оборудования – IMEI.

Это коснется продавцов, реализующих товары по кодам 8517130000 и 8517140000. В Минфине ожидают, что это также поможет бороться с нелегальным ввозом и оборотом средств связи в Украине.

Когда могут вступить в силу новые правила

Предлагаемые изменения пока находятся на стадии проекта. Если их утвердят, предполагается, что новые требования к фискальным чекам начнут действовать с 1 января 2027 года.

Для предпринимателей это означает, что к возможным изменениям в работе РРО и ПРРО стоит готовиться заранее. Особенно это касается тех ФЛП, для которых новые правила будут предусматривать дополнительные реквизиты или изменение алгоритма формирования чеков.

Зачем нужен фискальный чек

Фискальный чек – важный документ, подтверждающий факт расчетной операции и защищающий права потребителя. Это расчетный документ, подтверждающий факт оплаты товаров или услуг и формируемый через регистратор расчетных операций (РРО) или программный РРО (через планшет, смартфон или компьютер).

Он содержит данные о продавце, сумме покупки, дате и времени операции, а также фискальный номер, что позволяет налоговой службе учитывать проведенные расчеты.

Чек – это доказательство того, что ваши деньги пошли в легальную экономику, а не в тень. Это – защита прав потребителя,

– говорится в сообщении ГПСУ.

Закон обязывает бизнес выдать чек в любом случае, но покупатель может выбрать, в какой форме его получить – бумажной или электронной. Поэтому вопрос на кассе обычно означает уточнение этого выбора, а не возможность отказаться от фискального чека вообще.