ФЛП может не получать дохода месяцами, но это не означает, что у него не возникает задолженности перед налоговой. Для одних предпринимателей ЕСВ остается обязательным даже во время простоя, другие могут воспользоваться законными льготами. В то же время закрытие бизнеса не поможет автоматически избавиться от накопленных обязательств.

Почему временный простой грозит неожиданными долгами

Многие предприниматели ошибочно полагают, что затишье в делах или полное отсутствие заказов автоматически освобождают их от обязанности уплачивать сборы в бюджет. Из-за этого на счетах бизнеса незаметно накапливаются солидные долги, штрафы и пени, о чем предупредили в Главном управлении ГПСУ в Киевской области. Правила начисления единого социального взноса четко регламентируются законом № 2464-VI, и они напрямую зависят от выбранной системы налогообложения.

Как начисляют ЕСВ участникам упрощенной системы и общей системы

Для упрощенной системы налогообложения закон неумолим: предприниматели I, II и III групп обязаны перечислять единый взнос ежемесячно. Даже если на ваш банковский счет не поступило ни одной гривны или вы вообще не вели деятельность, платеж является обязательным. Сумма не может быть меньше минимального страхового взноса – это 22% от установленной минимальной зарплаты.

Совершенно иная ситуация у предпринимателей, работающих по общей системе налогообложения. Здесь базой начисления выступает исключительно чистая прибыль. Если по итогам месяца дохода не было или деятельность оказалась убыточной, закон не требует уплаты ЕСВ за этот период. Однако предприниматель может перечислить средства добровольно, чтобы не терять ценный страховой стаж для будущей пенсии.

Кто из предпринимателей официально уволен от выплат

Законодательство предусматривает четкий перечень условий, при которых ФЛП имеет полное право не платить единый социальный взнос за себя:

если предприниматель трудоустроен по трудовому договору, и работодатель по основному месту работы уже уплачивает за него ЕСВ не менее установленного минимума;

если лицо является пенсионером по возрасту или имеет официальный статус инвалида;

если ФЛП мобилизован на военную службу и не использует труд наемных работников на время службы.

Как защитить свой кошелек от санкций налоговиков

Чтобы не допустить ареста счетов из-за старых недоплат, стоит действовать на опережение. Налоговики советуют регулярно проверять состояние расчетов с бюджетом в Электронном кабинете ГПСУ и выяснять свои льготы. Если оснований для освобождения от уплаты нет, взносы следует платить своевременно и обязательно сохранять квитанции.

Можно ли избавиться от накопленного долга путем ликвидации бизнеса

Надеяться, что официальное прекращение предпринимательской деятельности списает финансовые обязательства, бесполезно. Законодательство устанавливает жесткую норму: закрытие ФЛП не аннулирует накопленный долг по ЕСВ, начисленную пеню или штрафные санкции. Все неуплаченные суммы остаются личным долгом физического лица, который будут взыскивать даже после полной ликвидации статуса предпринимателя.

К слову, в отдельных случаях украинские предприниматели могут получить освобождение от уплаты налогов. Это зависит от статуса ФЛП и системы налогообложения. Таким образом, не платить ЕСВ за себя могут: