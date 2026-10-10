ФЛП не получает дохода: какие платежи все равно придется уплатить в 2026 году

Нулевой доход не освобождает ФЛП от всех платежей. В 2026 году ФЛП, работающие по упрощенной системе, должны будут уплачивать минимальный ЕСВ, а для первой и второй групп предусмотрены также единый налог и военный сбор.

Сколько платит ФЛП без дохода

Сумма зависит от группы, в которой работает предприниматель, сообщают в ГНС.

Для ФЛП I группы ежемесячные платежи могут составлять:

332,80 гривен единого налога;

864,70 гривны военного сбора;

1 902,34 гривны ЕСВ.

Если применяется максимальная ставка единого налога, в общей сложности получается 3 099,84 гривны в месяц.

У ФЛП II группы суммы выше. По максимальной ставке необходимо уплатить:

1 729,40 гривен единого налога;

864,70 гривны военного сбора;

1 902,34 гривны ЕСВ.

Итого – 4 496,44 гривны в месяц.

При этом для первой и второй группы сумма единого налога может быть меньше, ведь ее ставку устанавливает Рада.

Что будет у ФЛП III группы

Здесь подход иной. Единый налог и военный сбор рассчитываются в зависимости от полученного дохода. Для третьей группы ставка единого налога составляет 5% или 3% в случае уплаты НДС, а военного сбора – 1% от дохода.

Если предприниматель ничего не заработал, единый налог и военный сбор с нулевого дохода не начисляются.

А вот ЕСВ остается. Минимальный взнос в 2026 году составляет 1 902,34 гривны в месяц.

Если ФЛП на общей системе

Для предпринимателей, работающих по общей системе налогообложения, правила в отношении ЕСВ иные. Взнос рассчитывается исходя из чистого налогооблагаемого дохода. Если дохода или прибыли за период нет, ЕСВ в таком случае можно не уплачивать.

По желанию предприниматель может внести взнос добровольно – это позволяет зачесть соответствующий период в страховой стаж.

Поэтому отсутствие работы само по себе не означает, что все обязательства ФЛП исчезают. Если предприниматель надолго приостановил деятельность, стоит проверить, имеет ли он право не уплачивать ЕСВ или же официально закрыть ФЛП.

К слову, предприниматели должны уплачивать несколько обязательных налогов. В частности – военный сбор. Сумма налога для каждой из групп разная: 864,70 гривны – для ФЛП I, II и IV групп, а для ФЛП III группы – 1% от полученного дохода.