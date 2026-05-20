Каждый пятый иностранный ФЛП в Украине – россиянин: какие города стали для них "магнитом"

В Украине продолжает расти количество предпринимателей с иностранным гражданством. По состоянию на середину мая 2026 года в стране официально зарегистрировано 21 967 ФОПов, владельцами которых являются граждане других государств.

Где больше всего ФЛП-иностранцев?

Несмотря на полномасштабную войну и сложную экономическую ситуацию, иностранцы не прекращают открывать собственное дело в Украине, пишет Опендатабот.

В среднем после 2022 года ежегодно регистрируется около 1 896 новых ФЛП, основанных гражданами других стран. Сейчас лидерами по количеству таких ФЛП являются: Киев – 5 216 предпринимателей, Харьковская область – 3 506 и Одесская область – 3 295.

Именно на эти три региона приходится почти 55% всех иностранцев, которые ведут бизнес в Украине. Такая концентрация объясняется активной торговлей, большим количеством населения, развитой логистикой и значительно более широкими возможностями для заработка.

Граждане каких стран чаще всего открывают ФОПы?

Больше всего предпринимателей среди иностранцев оказалось гражданами России. Сейчас в Украине зарегистрированы 4 593 ФЛП, владельцы которых имеют российское гражданство. Фактически каждый пятый иностранный предприниматель в стране – россиянин.

Также в пятерку стран, граждане которых активнее всего ведут бизнес в Украине, вошли:

Вьетнам – 1 994 ФОПа; Азербайджан – 1 635; Узбекистан – 1 469; Молдова – 1 118.

Почти половина всех иностранных предпринимателей в Украине приходится именно на эти пять стран.

Какой бизнес чаще всего выбирают иностранцы?

Самой популярной сферой среди иностранных предпринимателей остается розничная торговля. В этом направлении работают 6 346 ФЛП. Также иностранцы активно развивают бизнес в таких отраслях:

складская деятельность – 2 746 предпринимателей;

оптовая торговля – 1 732;

гостинично-ресторанный бизнес и HoReCa – 1 703;

ИТ-сфера – 1 624.

Эксперты объясняют популярность именно этих направлений относительно быстрым стартом бизнеса и стабильным спросом даже во время войны.

Почему россияне до сих пор открывают ФЛП в Украине?

Условия и причины, которые позволяют россиянам регистрировать бизнес в Украине:

Легальное пребывание в Украине: Многие из них проживают в Украине годами, имеют семьи или бизнес-связи, обладают видом на жительство, что позволяет им легально регистрироваться как физические лица-предприниматели.

Отсутствие законодательного запрета: Несмотря на действие военного положения, в украинском законодательстве не введено прямого запрета для граждан России регистрироваться как ФОПы, если они имеют право законно находиться на территории государства.

Недвижимость и активы: Некоторые граждане России владеют имуществом или долями в компаниях в Украине, что обуславливает потребность в легализации доходов, уплате налогов и ведении предпринимательской деятельности.

Открытие ФОПов иностранцами – абсолютно нормальная и законная практика. Люди, которые имеют вид на временное или постоянное проживание в Украине, получают РНУКПП (налоговый номер), поэтому могут официально вести предпринимательскую деятельность и платят налоги наравне с гражданами Украины. Что касается граждан России – они не являются исключением из этого правила. Только те, кто законно проживает на территории Украины, могут открыть собственное дело. В этом случае процедура не отличается от открытия ФЛП любым другим нерезидентом,

– рассказал адвокат Денис Попов.

Что это значит?

Украинский рынок даже во время войны остается привлекательным для малого бизнеса. Наибольшую активность демонстрируют крупные города и регионы с мощной торговлей. Иностранцы выбирают преимущественно сферы быстрого оборота денег – торговлю, логистику и HoReCa. Большое количество российских ФЛП может и в дальнейшем вызвать общественные дискуссии по контролю за происхождением бизнеса и проверок владельцев.

Какой прогноз? Эксперты ожидают, что количество иностранных предпринимателей в Украине в дальнейшем будет расти, особенно после стабилизации ситуации с безопасностью и активного восстановления экономики.

В то же время государство, вероятно, будет усиливать мониторинг бизнесов, связанных с гражданами России, из-за вопросов национальной безопасности и финансового контроля.

Заметьте! Несмотря на войну и экономические риски, Украина продолжает оставаться страной, где иностранцы открывают и ведут бизнес. Это одновременно демонстрирует открытость украинского рынка и создает новые вопросы по контролю и безопасности бизнес-среды.

Новый закон о налогообложении для компаний: как это может повлиять на бизнес в Украине?

Как пояснил для 24 Канала экономист Олег Гетман, вероятность того, что новый налоговый законопроект заработает с 2027 года довольно низкая. Он прогнозирует, что это будет или с 2028 года, или в год, когда Украина присоединится к ЕС.

Кроме того, по мнению Гетмана, предприниматели неохотно будут переходить в случае принятия законопроекта на НДС, в частности он говорит, что это может сделать только от 20% до 30% ФЛП. А все остальные скорее всего воспользуются схемой дробления ФЛП, открыв его на кого-то из членов семьи.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Соответственно ожидать, что после изменения налогообложения цены на все товары резко вырастут, не стоит. Это коснется больше тех, кто все же будет платить НДС. В то же время их доля в общем товарообороте является сравнительно небольшой, а потому общее влияние на цену будет ограниченным.

