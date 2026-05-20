Каждый пятый иностранный ФЛП в Украине – россиянин: какие города стали для них "магнитом"
- По состоянию на май 2026 года в Украине зарегистрировано 21 967 ФЛП, владельцами которых являются иностранцы, причем каждый пятый из них является россиянином.
- Основными сферами деятельности иностранных предпринимателей является розничная торговля, складская деятельность, оптовая торговля, гостинично-ресторанный бизнес и ІТ-сфера.
В Украине продолжает расти количество предпринимателей с иностранным гражданством. По состоянию на середину мая 2026 года в стране официально зарегистрировано 21 967 ФОПов, владельцами которых являются граждане других государств.
Где больше всего ФЛП-иностранцев?
Несмотря на полномасштабную войну и сложную экономическую ситуацию, иностранцы не прекращают открывать собственное дело в Украине, пишет Опендатабот.
В среднем после 2022 года ежегодно регистрируется около 1 896 новых ФЛП, основанных гражданами других стран. Сейчас лидерами по количеству таких ФЛП являются: Киев – 5 216 предпринимателей, Харьковская область – 3 506 и Одесская область – 3 295.
Именно на эти три региона приходится почти 55% всех иностранцев, которые ведут бизнес в Украине. Такая концентрация объясняется активной торговлей, большим количеством населения, развитой логистикой и значительно более широкими возможностями для заработка.
Граждане каких стран чаще всего открывают ФОПы?
Больше всего предпринимателей среди иностранцев оказалось гражданами России. Сейчас в Украине зарегистрированы 4 593 ФЛП, владельцы которых имеют российское гражданство. Фактически каждый пятый иностранный предприниматель в стране – россиянин.
Также в пятерку стран, граждане которых активнее всего ведут бизнес в Украине, вошли:
- Вьетнам – 1 994 ФОПа;
- Азербайджан – 1 635;
- Узбекистан – 1 469;
- Молдова – 1 118.
Почти половина всех иностранных предпринимателей в Украине приходится именно на эти пять стран.
Какой бизнес чаще всего выбирают иностранцы?
Самой популярной сферой среди иностранных предпринимателей остается розничная торговля. В этом направлении работают 6 346 ФЛП. Также иностранцы активно развивают бизнес в таких отраслях:
- складская деятельность – 2 746 предпринимателей;
- оптовая торговля – 1 732;
- гостинично-ресторанный бизнес и HoReCa – 1 703;
- ИТ-сфера – 1 624.
Эксперты объясняют популярность именно этих направлений относительно быстрым стартом бизнеса и стабильным спросом даже во время войны.
Почему россияне до сих пор открывают ФЛП в Украине?
Условия и причины, которые позволяют россиянам регистрировать бизнес в Украине:
- Легальное пребывание в Украине: Многие из них проживают в Украине годами, имеют семьи или бизнес-связи, обладают видом на жительство, что позволяет им легально регистрироваться как физические лица-предприниматели.
- Отсутствие законодательного запрета: Несмотря на действие военного положения, в украинском законодательстве не введено прямого запрета для граждан России регистрироваться как ФОПы, если они имеют право законно находиться на территории государства.
- Недвижимость и активы: Некоторые граждане России владеют имуществом или долями в компаниях в Украине, что обуславливает потребность в легализации доходов, уплате налогов и ведении предпринимательской деятельности.
Открытие ФОПов иностранцами – абсолютно нормальная и законная практика. Люди, которые имеют вид на временное или постоянное проживание в Украине, получают РНУКПП (налоговый номер), поэтому могут официально вести предпринимательскую деятельность и платят налоги наравне с гражданами Украины. Что касается граждан России – они не являются исключением из этого правила. Только те, кто законно проживает на территории Украины, могут открыть собственное дело. В этом случае процедура не отличается от открытия ФЛП любым другим нерезидентом,
– рассказал адвокат Денис Попов.
Что это значит?
- Украинский рынок даже во время войны остается привлекательным для малого бизнеса.
- Наибольшую активность демонстрируют крупные города и регионы с мощной торговлей.
- Иностранцы выбирают преимущественно сферы быстрого оборота денег – торговлю, логистику и HoReCa.
- Большое количество российских ФЛП может и в дальнейшем вызвать общественные дискуссии по контролю за происхождением бизнеса и проверок владельцев.
Какой прогноз? Эксперты ожидают, что количество иностранных предпринимателей в Украине в дальнейшем будет расти, особенно после стабилизации ситуации с безопасностью и активного восстановления экономики.
В то же время государство, вероятно, будет усиливать мониторинг бизнесов, связанных с гражданами России, из-за вопросов национальной безопасности и финансового контроля.
Заметьте! Несмотря на войну и экономические риски, Украина продолжает оставаться страной, где иностранцы открывают и ведут бизнес. Это одновременно демонстрирует открытость украинского рынка и создает новые вопросы по контролю и безопасности бизнес-среды.
Новый закон о налогообложении для компаний: как это может повлиять на бизнес в Украине?
Как пояснил для 24 Канала экономист Олег Гетман, вероятность того, что новый налоговый законопроект заработает с 2027 года довольно низкая. Он прогнозирует, что это будет или с 2028 года, или в год, когда Украина присоединится к ЕС.
Кроме того, по мнению Гетмана, предприниматели неохотно будут переходить в случае принятия законопроекта на НДС, в частности он говорит, что это может сделать только от 20% до 30% ФЛП. А все остальные скорее всего воспользуются схемой дробления ФЛП, открыв его на кого-то из членов семьи.
Соответственно ожидать, что после изменения налогообложения цены на все товары резко вырастут, не стоит. Это коснется больше тех, кто все же будет платить НДС. В то же время их доля в общем товарообороте является сравнительно небольшой, а потому общее влияние на цену будет ограниченным.
Кто из иностранцев еще "захватывает" бизнес Украины?
- В Украине работает 246 компаний с венгерскими владельцами, из которых каждая седьмая имеет годовой доход более 100 миллионов грн.
- Больше всего венгерских бизнесов сосредоточено на Закарпатье, а самые прибыльные компании базируются в Киеве.