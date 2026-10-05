Число новых ФЛП в Украине оказалось на десятки тысяч больше: какие сферы наиболее популярны

За девять месяцев 2026 года в Украине появилось более 222 тысяч новых ФЛП, тогда как закрылось около 156 тысяч. В итоге число новых предпринимателей увеличилось на 66,6 тысячи, а сентябрь показал самый высокий результат по количеству открытий с начала года.

Как выросло количество ФЛП в Украине

По данным Единого государственного реестра, с января по сентябрь 2026 года в Украине значительно выросло количество регистраций новых ФЛП – появилось 222 288 новых предпринимателей, пишет Опендатабот.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество новых предпринимателей почти не изменилось. Зато количество закрытий заметно сократилось.

Именно сентябрь стал лучшим месяцем 2026 года по количеству новых ФЛП. За месяц зарегистрировали около 27,4 тысячи ФЛП.

В то же время при сравнении с 2025 годом следует учитывать особенность начала прошлого года. В январе 2025 года наблюдался всплеск закрытий из-за того, что в декабре 2024 года не работали реестры – тогда было невозможно ни открыть, ни закрыть ФЛП.

Где открывается больше всего предприятий

Лидером по количеству новых предпринимателей остается Киев. За девять месяцев в столице зарегистрировали 27,3 тысячи ФЛП. Далее по количеству открытий:

Днепропетровская область – 22,3 тысячи; Львовская область – 17,2 тысячи; Одесская область – 16,7 тысячи; Киевская область – 16,5 тысячи.

Таким образом, наибольшее количество новых предпринимателей сосредоточено в больших городах и экономически активных регионах.

Какой бизнес украинцы открывают чаще всего

Самым популярным направлением среди новых ФЛП остается розничная торговля. В этом году в ней зарегистрировались 60,3 тысячи ФЛП – это более чем каждый четвертый новый ФЛП.

В число других самых популярных направлений вошли:

компьютерное программирование – 16,7 тысячи;

оптовая торговля – 16,6 тысячи;

образование – 10,7 тысячи;

деятельность по предоставлению блюд и напитков – 10,7 тысячи.

Где закрылось больше всего ФЛП

По абсолютному количеству закрытий также лидирует Киев – 19,5 тысячи ФЛП. Далее:

Днепропетровская область – 14,9 тысячи;

Одесская область – 11,5 тысячи;

Харьковская область – 11,5 тысячи;

Львовская область – 10,2 тысячи.

Чаще всего закрывались предприниматели, работавшие в тех же сферах, что и лидирующие по количеству новых ФЛП. Почти треть всех закрытых предприятий пришлась на розничную торговлю – 49,4 тысячи.

Так, общая картина свидетельствует о том, что в 2026 году малый бизнес в Украине продолжает активно восстанавливаться и запускаться, хотя ситуация существенно различается в зависимости от региона. Особенно заметный контраст между прифронтовыми областями, где количество ФЛП сокращается, и более безопасными экономическими центрами, где новых предпринимателей становится больше.

К слову, оформление собственного дела через "Дию" или ГНСУ является лишь первым формальным этапом запуска собственного бизнеса. Есть еще несколько важных этапов, которые обязательно нужно пройти после открытия бизнеса.

Новоиспеченным предпринимателям стоит не медлить и последовательно выполнить следующие процедуры:

Проверить успешный переход на единый налог; Собрать пакет основных документов; Открыть специальный счет в банке; Установить регистратор расчетных операций (РРО или ПРРО); Подключить прием безналичных платежей; Начать вести систематический учет доходов; Обеспечить сохранность первичных документов.

Помимо проверки статуса в ГНСУ, владельцу бизнеса необходимо сформировать базовый пакет документов. В него входит выписка о регистрации, которую легко скачать через приложение "Дія" или "Электронный кабинет плательщика", а также выписка из реестра плательщиков единого налога.