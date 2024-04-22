Фонд госимущества получил почти половину активов предприятия, управляющего АЗС Shell
22 апреля 2024, 18:36Читати новину українською
Источник:Виталий Коваль
Фонд государственного имущества Украины взял под свое управление 49% активов ООО "Альянс Холдинг", которое управляет сетью АЗС Shell в Украине. Эта доля принадлежала Эдуарду Худайнатову, российскому бизнесмену.
Кому принадлежало предприятие
Также в Фонд госимущества перешли 100% активов ООО "Нефтяная компания "Альянс-Украина", которое владеет нефтебазой и недвижимостью.
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Худайнатов, бывший топ-менеджер российской государственной компании "Роснефть", является владельцем "Независимой нефтегазовой компании". В июне 2022 года он попал под санкции Европейского Союза, в октябре 2022 года – под санкции Украины.
В этом году Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о переходе его корпоративных прав украинских компаний в доходы государства. Планируется, что средства, полученные от продажи имущества, принадлежавшего лицам под санкциями, будут направлены в Фонд ликвидации последствий военной агрессии.К слову! В сети АЗС Shell в Украине насчитывается 132 станции в 20 областях, из которых активно работают 118, а общее количество работников составляет примерно 1 600 человек.
Украина получит замороженные российские активы от США
- 20 апреля Палата представителей США единогласно одобрила законопроект, касающийся использования замороженных российских активов, демонстрируя консенсус между республиканцами и демократами.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что эти средства критически важны для ремонта энергетической инфраструктуры и восстановления страны. Общая сумма замороженных средств составляет 280 миллиардов долларов, из которых 210 миллиардов хранится в Европе, от 5 до 8 миллиардов – в США и 34 миллиарда – в Японии.
- Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что эти средства могут служить экономическим щитом для Украины в ее борьбе против агрессии, используя их для восстановления и поддержки жизнедеятельности украинцев. Зеленский также подчеркнул, что Владимир Путин, как инициатор войны, должен "заплатить мучительную цену" за свои действия.