Кому належало підприємство

Також до Фонду держмайна перейшли 100% активів ТОВ "Нафтова компанія "Альянс-Україна", яке володіє нафтобазою та нерухомістю.

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Віталій Коваль Голова Фонду держмайна України Худайнатов, колишній топ-менеджер російської державної компанії "Роснефть", є власником "Незалежної нафтогазової компанії". У червні 2022 року він потрапив під санкції Європейського Союзу, у жовтні 2022 року – під санкції України.

Цього року Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення про перехід його корпоративних прав українських компаній до доходів держави. Планується, що кошти, отримані від продажу майна, що належало особам під санкціями, будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків військової агресії.

До слова! У мережі АЗС Shell в Україні нараховується 132 станції у 20 областях, з яких активно працюють 118, а загальна кількість працівників становить приблизно 1 600 осіб.

Україна отримає заморожені російські активи від США

20 квітня Палата представників США одноголосно схвалила законопроєкт, що стосується використання заморожених російських активів, демонструючи консенсус між республіканцями та демократами.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що ці кошти критично важливі для ремонту енергетичної інфраструктури та відновлення країни. Загальна сума заморожених коштів складає 280 мільярдів доларів, з яких 210 мільярдів зберігається в Європі, від 5 до 8 мільярдів – у США та 34 мільярди – у Японії.