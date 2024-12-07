Сумнівна угода

За результатами аукціону новим власником Білгород-Дністровського порту стала компанія "Топ-Оффер". Однак існує ймовірність, що угоду можуть скасувати, повідомляє 24 Канал за посиланням на Forbes.ua.

Читайте також Київстар підвищує тарифи: абоненти платитимуть на 25% більше

Компанія вже сплатила за об'єкт 108 мільйонів гривень. Щоправда, в останню можливу мить, що стало ще одним приводом для додаткової перевірки.

Чому угоду можуть скасувати

На момент подачі заявки на аукціон власником компанії "Топ-Оффер" був Євген Богуславський. Однак вже наприкінці листопада, після торгів, кінцевим бенефіціар змінився – ним став колишній депутат від Партії регіонів та ексочільник Федерації боксу України Володимир Продивус.

12 грудня – крайній термін підписання договору приватизації. До цього часу Фонд держмайна повинен провести додаткову перевірку компанії та походження грошей.