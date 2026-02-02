ФОПы смогут получить до 15 тысяч гривен: кому предусматриваются выплаты от правительства

С понедельника, 2 февраля, предприниматели в Украине могут воспользоваться Правительственным пакетом энергетической поддержки. Таким образом хотят частично компенсировать расходы, чтобы бизнес продолжал работать в сложных энергетических условиях.

Малый и средний бизнес, который работает в социально важных сферах - аптеки, магазины, пекарни, кофейни, мастерские и другие услуги первой необходимости, уже может подавать заявки на государственную поддержку, о чем сообщила Юлия Свириденко.