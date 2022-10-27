Ford выйдет из России, но может вскоре вернуться
Источник:Reuters
Автопроизводитель Ford Motor Co заявил о своем выходе из России. Вместе с тем в компании не исключают возможность возвращения на российский рынок.
Выход Ford с рынка России
В компании заявили, что завершили соглашение по продаже своей 49% доли в российском совместном предприятии Sollers Ford по "номинальной" неразглашающейся цене.
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Акции Ford будут переданы совместному предприятию по нарицательной стоимости,
– заявили в Ford.
Также в компании добавили, что Ford Motor Co сохраняет за собой возможность выкупить их в течение пяти лет "если глобальная ситуация изменится". Соответственно, компания может вернуться на российский рынок.Напомним! О приостановлении своей деятельности в России компания объявила в марте.
Ранее американский автопроизводитель списал 122 миллиона долларов в связи с приостановкой своей деятельности в России в начале этого года. После завершения сделки компания не будет делать дополнительных списаний. Согласно оценке аналитиков, за 2021 год Ford продал в России около 20 тысяч автомобилей.
В 2019 году Ford заявил, что в рамках совместного предприятия закрывает два сборочных завода и завод по производству двигателей в России и выходит с рынка легковых автомобилей в России.
Какие еще автопроизводители покинули рынок России
- Mercedes-Benz продал свой завод в Подмосковье и имущество дилеру марки ДК "Автодом" и покидает рынок России.
- Российское представительство Toyota полностью прекратило производство авто на заводе в Санкт-Петербурге и уволило часть работников.
- В Nissan заявили, что передаст свой российский бизнес государственной компании за 1 евро. Ущерб от такого соглашения составит около 687 миллионов долларов.