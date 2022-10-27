Ford вийде з Росії, але може незабором повернутись

Автовиробник Ford Motor Co заявив про свій вихід з Росії. Разом з тим в компанії не виключають можливість повернення на російський ринок.

Вихід Ford з ринку Росії

У компанії заявили, що завершили угоду з продажу своєї 49% частки в російському спільному підприємстві Sollers Ford за "номінальною" ціною, яка не розголошується.

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Акції Ford будуть передані спільному підприємству за номінальною вартістю,

– заявили у Ford.

Також у компанії додали, що Ford Motor Co зберігає за собою можливість викупити їх протягом п’яти років, "якщо глобальна ситуація зміниться". Відповідно компанія може повернутись на російський ринок.

Про призупинення своєї діяльності в Росії компанія оголосила в березні.

Раніше американський автовиробник списав 122 мільйонів доларів у зв'язку з призупиненням своєї діяльності в Росії на початку цього року. Після завершення угоди компанія не робитиме додаткових списань. Згідно з оцінкою аналітиків, за 2021 рок Ford продав в Росії близько 20 тисяч автомобілів.

У 2019 році Ford заявив, що в рамках спільного підприємства закриває два складальних заводи та завод з виробництва двигунів в Росії й виходить з ринку легкових автомобілів у Росії.

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