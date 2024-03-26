Договоренности еще нет: французская сторона призывает ограничить импорт определенных украинских товаров

В Евросоюзе еще не достигли консенсуса по ограничению импорта чувствительных товаров из Украины. Франция призывает ввести средний уровень между 2021 и 2023 годами для возможной беспошлинной продажи определенного количества продуктов из Украины.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франции Марк Фено перед заседанием Совета ЕС по аграрным вопросам, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Такие меры помогут ограничить свободную продажу мяса птицы, сахара, яиц и овса. Министр сельского хозяйства Франции призывает добавить в этот список мягкую пшеницу и ячмень.

На сегодня никакой договоренности не достигнуто. Франция, вместе с другими странами-членами, отстаивает очень четкую позицию по этому вопросу,

– сказал Фено.

Он отмечает, что поддержка для Украины должна продолжаться, одновременно она не должна быть дезорганизованной и дестабилизировать рынки. Фено говорит, что украинцы не виноваты в ситуации, которая сейчас сложилась. По его словам, вся вина лежит на Путине, который блокирует доступ Украины к ее природному рынку на глобальном юге.

В общем, это меры, принятые Владимиром Путиным, стратегия, принята Россией, которая является стратегией дезорганизации рынка, как на выходе из Украины, так и на входе, если можно так сказать, поскольку Россия пытается помешать Украине выйти на свои природные экспортные рынки, которые не являются европейскими рынками,

– добавил французский министр.

Министр сельского хозяйства заявил, что он также поддерживает введение повышенных тарифов на российскую агропродукцию.

Латвия выступает за продолжение беспошлинной торговли

Министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе отметил, что страна выступает за продолжение беспошлинной торговли с Украиной, но с определенными ограничениями. Также Краузе добавил, что Латвия поддерживает полное ограничение российских агропродуктов на европейский внутренний рынок.

Латвийский министр приветствовал предложение Еврокомиссии, которая хочет повысить таможенные тарифы на зерновые, масло, семена и продукты их переработки.

Мы приветствуем это, но наша позиция заключается в том, чтобы продолжать работать и добавлять другие продукты, потому что мы выступаем за все пищевые и сельскохозяйственные товары,

– сказал Краузе.

Он добавил, что Латвия поддерживает продолжение беспошлинной торговли с Киевом, однако с ограничениями экспорта чувствительных товаров на уровне 2022 – 2023 годов.