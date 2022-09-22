Фрукты и овощи могут стать дефицитными: фермеры ЕС рассматривают возможность остановки бизнеса

В Северной и Западной Европе производители овощей и фруктов столкнулись со значительным ростом затрат на производство, в частности из-за повышения стоимости энергоносителей. Европейские фермеры предупреждают о вероятном дефиците продукции и рассматривают возможность прекращения деятельности.

Отмечается, что рост цен на электроэнергию и газ прежде всего повлияет на культуры, выращиваемые зимой, в отапливаемых теплицах. Это, в частности, помидоры, огурцы, перец, а также овощи и фрукты, которые необходимо хранить в холодильниках, в частности, яблоки, лук и цикорий.

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Европейский фермерский бизнес предупреждает о дефиците продукции

Фермеры ЕС отмечают, что ожидаемый удар по производству и резкий скачок цен на продукцию в результате энергетического кризиса означают, что супермаркеты, вероятно, перейдут на закупку большего количества товаров из более теплых стран, в частности в Марокко, Турции, Тунисе и Египте.

По словам производителей, рост цен на газ сейчас является самой большой статьей расходов, с которой сталкиваются европейские фермеры, которые выращивают культуры в теплицах. При этом два французских производителя заявили, что после переподписания соглашения с электропоставщиком на 2023 год, их котировки более чем в 10 раз превышают цены 2021 года.

В то же время европейские фермеры борются не только против роста стоимости энергоносителей – цены на удобрения, упаковку и транспортировку также повышаются, что угрожает рентабельности фермерского бизнеса в Европе в целом.

Мы столкнулись с общим ростом производственных расходов примерно на 30%. Некоторые коллеги начали думать о том, чтобы оставить свои теплицы пустыми, чтобы минимизировать расходы. Никто не знает, какой будет ситуация в следующем году,

– прокомментировал заместитель менеджера по продажам немецкой Reichenau-Gemüse Йоханнес Гросс.

По словам Гросса, сейчас на энергию приходится от половины до двух третей дополнительных затрат в фермерском производстве Германии. Между тем нидерландская группа тепличных производителей Glastuinbouw Nederland заявляет, что около 40% из ее 3 тысяч участников сейчас испытывают серьезные финансовые сложности.

К слову, по прогнозам исполнительного директора Британской ассоциации производителей Джека Уорда, перенос производства фруктов и овощей в более теплые страны в дальнейшем будет неизбежен. Вместе с тем даже в жарких странах, в частности в Испании, фермеры, выращивающие фрукты и овощи, сейчас столкнулись с 25% увеличением стоимости удобрений.