"Галя Балувана" вышла на рынок США: какое название выбрал бренд для американского рынка
Источник:фейсбук Владимира Матвийчука
Украинские компании, несмотря ни на что, пытаются масштабироваться и покорять новые рынки. Новый магазин популярной украинской сети появился в США.
Большой шаг популярного украинского бренда
Украинская сеть "Галя Балувана", занимающаяся изготовлением и реализацией полуфабрикатов, будет работать на американском рынке. Для США компания выбрала название Multi Cook.
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Как сообщил владелец сети Владимир Матвийчук, первый магазин компании открылся в Филадельфии.
Вы сможете наслаждаться вкусом непревзойденных украинских блюд, включая вареники, пельмени, чебуреки и многие другие.
– сообщил предприниматель.
Сеть "Галя Балувана" начала свою деятельность в Луцке. Впоследствии на условиях франшизы ей удалось разрастись на весь украинский рынок.
Следующей на очереди была Европа, для которой расширили проект и сменили название на Multi Cook. Положительный опыт дал толчок расширению и на американский рынок.