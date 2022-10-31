Gap продолжала отсылать одежду в Россию, несмотря на заявление о прекращении поставок, – Reuters

Ритейлер Gap в начале марта объявил о прекращении поставок своей одежды в Россию на фоне полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину. Однако отчеты российской таможни демонстрируют, что франчайзи бренда в Москве получил с тех пор 1 585 партий одежды.

Так, в период с 11 марта по 16 июля московское представительство получило оригинальной одежды Gap на 5,2 миллиона долларов. Поставщиком более трех четвертей отправлений оказалось лондонское подразделение компании Gap Europe Ltd.

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Gap продолжала поставлять свою одежду в Россию

Еще 10 марта в сообщении своим сотрудникам Gap объявила, что "руководится ценностями" и "гордится правильным поведением за 53 года ведения бизнеса", поэтому якобы прекратила поставки товаров в Россию.

Однако отчеты российской таможни свидетельствуют, что прежде всего лондонское подразделение материнской Gap Inc. продолжало до середины июля поставлять в Россию через Турцию все – от вязаных детских носков и пижам до женских блузок и мужских шорт.

Представитель Gap Inc. в Сан-Франциско заявил изданию Reuters, что компания прекратила поставки в Россию, как и было объявлено в марте, после чего поставки не возобновлялись.

Впоследствии Reuters предоставило материнской Gap данные российской таможни, указывающие, что московский франчайзи Gap Retail LLC, которым руководит турецкая Fiba Perakende Grubu, продолжал получать одежду. К слову, 28 октября Gap признала, что способствовала поставке одежды в Россию до апреля.

Поскольку заказы принимаются за несколько месяцев вперед, наш франчайзинговый партнер забрал свой последний заказ из нашего распределительного центра в апреле. Gap не отправляла и не продавала никаких товаров нашему российскому франчайзинговому партнеру с тех пор, как был обработан его последний заказ,

– заверили в компании.

На вопрос Reuters, почему поставки одежды задокументировано продолжались до середины июля, менеджер турецкой Fiba Perakende Grubu ответил, что возникали задержки из-за более длительного транзита через Турцию, а также дополнительного времени обработки на российской таможне.

Fiba находится в процессе сворачивания своего франчайзингового бизнеса Gap в России после истощения всех запасов (одежды бренда в стране-агрессоре – ред. 24 канал),

– добавили в турецкой компании.

Как подитоживает Reuters, таможенные записи не демонстрируют отгрузки в московский Gap Retail после 16 июля. Это указывает на то, что поток одежды бренда в Россию таки прекратился.