Токио или Нью-Йорк: где живет самое большое количество миллионеров

Больше миллионеров проживает в Нью-Йорке, которых более 345 человек. Также в компании посчитали, где больше всего мультимиллионеров и центмиллионеров, чье состояние более 10 и 100 миллионов соответственно.

Читайте также Гривневый платежный шлюз GEO Pay начал сотрудничество с Gate․io

Рейтинг городов с наибольшим количеством миллионов несколько отличается. После Нью-Йорка, где проживает 737 владельцев состояния от 100 миллионов долларов, следует Сан-Франциско (623), затем Лондон (406), Сингапур (336) и Токио (263).

В 20 самых богатых городов мира вошли: Сидней, Гонконг, Франкфурт, Торонто, Цюрих, Сеул, Мельбурн, Даллас и Форт-Уэрт, Женева и Париж.

По данным экспертов компании New World Wealth, количество состоятельных жителей Дубая, Мумбая и Шэньчжэня так быстро растет, что к 2030 году эти города также войдут в список 20 самых богатых городов мира.