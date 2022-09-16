Найбільше мільйонерів проживає у Нью-Йорку, яких понад 345 осіб. Також у компанії порахували де найбільше мультимільйонерів та центимільйонерів чиї статки понад 10 та 100 мільйонів відповідно.

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Рейтинг міст із найбільшою кількістю центимільйонерів дещо відрізняється. Після Нью-Йорку, де проживає 737 власників статків від 100 мільйонів доларів, слідує Сан-Франциско (623), потім Лондон (406), Сінгапур (336) та Токіо (263).

До 20 найбагатших міст світу увійшли: Сідней, Гонконг, Франкфурт, Торонто, Цюрих, Сеул, Мельбурн, Даллас та Форт-Уерт, Женева та Париж.

За даними експертів компанії New World Wealth, кількість заможних жителів Дубая, Мумбая та Шеньчженя так швидко зростає, що до 2030 року ці міста також увійдуть до переліку 20 найбагатших міст світу.