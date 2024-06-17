Новый бизнес Гейтса: миллиардер строит инновационную ядерную электростанцию

Билл Гейтс активно развивает свой энергетический бизнес. На этот раз он поставил перед собой очень амбициозную цель.

Новые амбиции Гейтса

Компания TerraPower, которая принадлежит миллиардеру Биллу Гейтсу, построит первую в истории США и мира ядерную электростанцию на натриевых реакторах. Она должна начать работу в 2030 году.

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В прошлом месяце Комиссия по ядерному регулированию США одобрила заявку TerraPower на строительство электростанции нового поколения. Это впервые за 40 лет в США одобрили коммерческий проект, с нелегководным типом реактора.

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АЭС нового поколения возведут в Кеммерере, штат Вайоминг. Строительство ядерной электростанции на ядерных реакторах Natrium уже стартовало.

Теперь, когда мы сделали первые шаги, первой задачей является строительство натриевой испытательной установки, которая будет испытывать компоненты и передавать жидкий натрий, который будет использоваться для охлаждения ядерного реактора,

– написал Гейтс.

Испытания продлятся несколько лет, ведь важно досконально изучить и протестировать технологию. Гейтс понимает все риски, но убежден, что этот проект слишком важен для будущего, чтобы откладывать его реализацию.

Microsoft отстает от Apple

Как стало известно, компания Apple благодаря интеграции ИИ в свои продукты стала самой дорогой компанией в мире. Ее капитализация составила 3,29 триллиона долларов.

Впервые за 5 месяцев "яблоку" удалось обогнать Microsoft Гейтса. Капитализация последнего сейчас находится на отметке в 3,24 триллиона долларов, то есть у бизнеса Билла еще есть высокие шансы вырваться на вершину.