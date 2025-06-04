Гендиректор Google ответил, заменит ли половину штата искусственным интеллектом

Генеральный директор Google Сундар Пичаи опроверг опасения, что развитие искусственного интеллекта приведет к сокращению половины сотрудников компании (около 180 000 работников). Вместо этого он заявил, что Google планирует использовать ИИ не для замены людей, а для создания новых продуктов и расширения штата.

ИИ не заменит людей

Об этом он рассказал во время мероприятия Bloomberg в Сан-Франциско, передает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch. По его словам, ИИ не заменит людей, а создаст новые рабочие места.

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Пичаи привел примеры направлений, где Alphabet (материнская компания Google) активно инвестирует и нанимать дополнительные кадры, такие как автономные автомобили Waymo, квантовые вычисления и развитие YouTube.

Польза ИИ

Он объяснил, что ИИ помогает инженерам избавиться от рутинных задач и сосредоточиться на более сложных проектах, повышая их производительность.

Отвечая на мнение генерального директора Anthropic Дарио Амодея, который считает, что ИИ может сократить до половины рабочих мест в крупных компаниях, Пичаи отметил, что "эти опасения важно обсуждать, но мы уверены в нашей стратегии роста и создания новых возможностей для работников".

Справочно. За последние годы Alphabet несколько раз прибегала к сокращениям, в частности, в 2023 году уволила около 12 000 работников, в 2024-м – более 1 000, а в начале 2025 года – еще несколько десятков в облачном и аппаратном подразделениях.