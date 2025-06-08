ШІ не замінить людей

Про це він розповів під час заходу Bloomberg у Сан-Франциско, передає 24 Канал з посиланням на TechCrunch. За його словами, ШІ не замінить людей, а створить нові робочі місця.

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Пічаї навів приклади напрямків, де Alphabet (материнська компанія Google) активно інвестує та найматиме додаткові кадри, як от автономні автомобілі Waymo, квантові обчислення та розвиток YouTube.

Користь ШІ

Він пояснив, що ШІ допомагає інженерам позбутися рутинних завдань і зосередитися на складніших проєктах, підвищуючи їхню продуктивність.

Відповідаючи на думку генерального директора Anthropic Даріо Амодея, який вважає, що ШІ може скоротити до половини робочих місць у великих компаніях, Пічаї зазначив, що "ці побоювання важливо обговорювати, але ми впевнені у нашій стратегії зростання та створення нових можливостей для працівників".

Довідково. За останні роки Alphabet кілька разів вдавалася до скорочень, зокрема, у 2023 році звільнила близько 12 000 працівників, у 2024-му – понад 1 000, а на початку 2025 року – ще декілька десятків у хмарному та апаратному підрозділах.