"Бестолковые": глава Ryanair критикует правительство Британии и угрожает перевести самолеты в другие страны

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири резко раскритиковал британское правительство и министра финансов Рэйчел Ривз из-за планов повысить авиационный налог (Air Passenger Duty).

Ryanair угрожает перевести самолеты в другие страны

Он заявил, что такой шаг противоречит заявленным намерениям правительства стимулировать экономический рост и может привести к тому, что Ryanair переведет часть своих самолетов в другие страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNBC.

Такие страны, как Швеция, Венгрия, Италия и Хорватия, отменяют экологические налоги. А есть такие отсталые, как Германия, Франция и теперь Рэйчел Ривз в Британии, которые говорят о росте, но повышают налоги на авиаперевозки. Это же остров, периферия Европы!,

- сказал О'Лири.

Он подчеркнул, что после повышения авианалог будет составлять примерно треть средней стоимости билета Ryanair, назвав это "абсурдным".

"Для семьи из четырех человек это становится неподъемным", – отметил руководитель авиакомпании.

О'Лири критикует британское правительство

Ryanair, по словам О'Лири, обращалась в Минфин Британии с предложением отменить налог для региональных аэропортов за пределами Лондона, чтобы стимулировать развитие регионов, но ответа не получила.

"Мы писали Рэйчел Ривз и предлагали обеспечить 50% роста трафика в регионах – Бирмингеме, Манчестере, Глазго, Эдинбурге, Бристоле. Отмените APD вне Лондона – столица может платить. Это будет стоить около 2 миллиардов фунтов, но государство быстро компенсирует их через дополнительное потребление и налоги", – сказал он.

По его мнению, реакция правительства была "глуповатой".

Нам ответили, что повышение на 2 фунта – это лишь 1% от средней цены билета. Но если средняя цена билета Ryanair – 45 фунтов, это повышение на 5%. Они даже считать не умеют. Бестолковые,

– добавил О'Лири.

Заметьте. Если Британия все же примет повышение налога, Ryanair может переместить свои самолеты в страны, которые ослабляют экологические сборы, среди них – Швеция, Венгрия и Италия.

