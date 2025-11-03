Ryanair угрожает перевести самолеты в другие страны
Он заявил, что такой шаг противоречит заявленным намерениям правительства стимулировать экономический рост и может привести к тому, что Ryanair переведет часть своих самолетов в другие страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNBC.
Смотрите также Ryanair запускает дополнительные рейсы до популярного испанского курорта
Такие страны, как Швеция, Венгрия, Италия и Хорватия, отменяют экологические налоги. А есть такие отсталые, как Германия, Франция и теперь Рэйчел Ривз в Британии, которые говорят о росте, но повышают налоги на авиаперевозки. Это же остров, периферия Европы!,
- сказал О'Лири.
Он подчеркнул, что после повышения авианалог будет составлять примерно треть средней стоимости билета Ryanair, назвав это "абсурдным".
"Для семьи из четырех человек это становится неподъемным", – отметил руководитель авиакомпании.
О'Лири критикует британское правительство
Ryanair, по словам О'Лири, обращалась в Минфин Британии с предложением отменить налог для региональных аэропортов за пределами Лондона, чтобы стимулировать развитие регионов, но ответа не получила.
"Мы писали Рэйчел Ривз и предлагали обеспечить 50% роста трафика в регионах – Бирмингеме, Манчестере, Глазго, Эдинбурге, Бристоле. Отмените APD вне Лондона – столица может платить. Это будет стоить около 2 миллиардов фунтов, но государство быстро компенсирует их через дополнительное потребление и налоги", – сказал он.
По его мнению, реакция правительства была "глуповатой".
Нам ответили, что повышение на 2 фунта – это лишь 1% от средней цены билета. Но если средняя цена билета Ryanair – 45 фунтов, это повышение на 5%. Они даже считать не умеют. Бестолковые,
– добавил О'Лири.
Заметьте. Если Британия все же примет повышение налога, Ryanair может переместить свои самолеты в страны, которые ослабляют экологические сборы, среди них – Швеция, Венгрия и Италия.
Налоги в Великобритании: актуально о главном
После отмены льготного статуса для нерезидентов и повышения налогов часть состоятельных британцев покинула страну.
Как пишет Bloomberg, согласно результатам исследования консалтинговой компании Arton Capital, которая опросила более тысячи владельцев состояния от 1 миллиона фунтов стерлингов, около 60% респондентов считают, что смогут обеспечить себе более высокое качество жизни за рубежом.
Ferrari уменьшила поставки авто в Великобританию, объяснив это изменениями в налоговом законодательстве, а затем выездом состоятельных лиц за пределы страны.