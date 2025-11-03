Ryanair погрожує перевести літаки в інші країни
Він заявив, що такий крок суперечить заявленим намірам уряду стимулювати економічне зростання і може призвести до того, що Ryanair переведе частину своїх літаків у інші країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNBC.
Такі країни, як Швеція, Угорщина, Італія та Хорватія, скасовують екологічні податки. А є такі відсталі, як Німеччина, Франція і тепер Рейчел Рівз у Британії, які говорять про зростання, але підвищують податки на авіаперевезення. Це ж острів, периферія Європи!,
— сказав О'Лірі.
Він наголосив, що після підвищення авіаподаток становитиме приблизно третину середньої вартості квитка Ryanair, назвавши це "абсурдним".
"Для сім'ї з чотирьох осіб це стає непідйомним", – зазначив керівник авіакомпанії.
О'Лірі критикує британський уряд
Ryanair, за словами О'Лірі, зверталася до Мінфіну Британії з пропозицією скасувати податок для регіональних аеропортів за межами Лондона, щоб стимулювати розвиток регіонів, але відповіді не отримала.
"Ми писали Рейчел Рівз і пропонували забезпечити 50% зростання трафіку в регіонах – Бірмінгемі, Манчестері, Глазго, Единбурзі, Брістолі. Скасуйте APD поза Лондоном – столиця може платити. Це коштуватиме близько 2 мільярдів фунтів, але держава швидко компенсує їх через додаткове споживання й податки", – сказав він.
На його думку, реакція уряду була "дурнуватою".
Нам відповіли, що підвищення на 2 фунти – це лише 1% від середньої ціни квитка. Але якщо середня ціна квитка Ryanair – 45 фунтів, це підвищення на 5%. Вони навіть рахувати не вміють. Безтолкові,
– додав О'Лірі.
Зауважте. Якщо Британія все ж ухвалить підвищення податку, Ryanair може перемістити свої літаки до країн, які послаблюють екологічні збори, серед них – Швеція, Угорщина та Італія.
Податки у Великій Британій: актуально про головне
Після скасування пільгового статусу для нерезидентів і підвищення податків частина заможних британців залишила країну.
Як пише Bloomberg, згідно з результатами дослідження консалтингової компанії Arton Capital, яка опитала понад тисячу власників статків від 1 мільйон фунтів стерлінгів, близько 60% респондентів вважають, що зможуть забезпечити собі вищу якість життя за кордоном.
Ferrari зменшила постачання авто до Великої Британії, пояснивши це змінами в податковому законодавстві, а відтак виїздом заможних осіб за межі країни.