"Безтолкові": очільник Ryanair різко висловився про уряд через зростання авіаподатку

Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі різко розкритикував британський уряд та міністерку фінансів Рейчел Рівз через плани підвищити авіаційний податок (Air Passenger Duty).

Ryanair погрожує перевести літаки в інші країни

Він заявив, що такий крок суперечить заявленим намірам уряду стимулювати економічне зростання і може призвести до того, що Ryanair переведе частину своїх літаків у інші країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNBC.

Такі країни, як Швеція, Угорщина, Італія та Хорватія, скасовують екологічні податки. А є такі відсталі, як Німеччина, Франція і тепер Рейчел Рівз у Британії, які говорять про зростання, але підвищують податки на авіаперевезення. Це ж острів, периферія Європи!,

— сказав О'Лірі.

Він наголосив, що після підвищення авіаподаток становитиме приблизно третину середньої вартості квитка Ryanair, назвавши це "абсурдним".

"Для сім'ї з чотирьох осіб це стає непідйомним", – зазначив керівник авіакомпанії.

О'Лірі критикує британський уряд

Ryanair, за словами О'Лірі, зверталася до Мінфіну Британії з пропозицією скасувати податок для регіональних аеропортів за межами Лондона, щоб стимулювати розвиток регіонів, але відповіді не отримала.

"Ми писали Рейчел Рівз і пропонували забезпечити 50% зростання трафіку в регіонах – Бірмінгемі, Манчестері, Глазго, Единбурзі, Брістолі. Скасуйте APD поза Лондоном – столиця може платити. Це коштуватиме близько 2 мільярдів фунтів, але держава швидко компенсує їх через додаткове споживання й податки", – сказав він.

На його думку, реакція уряду була "дурнуватою".

Нам відповіли, що підвищення на 2 фунти – це лише 1% від середньої ціни квитка. Але якщо середня ціна квитка Ryanair – 45 фунтів, це підвищення на 5%. Вони навіть рахувати не вміють. Безтолкові,

– додав О'Лірі.

Зауважте. Якщо Британія все ж ухвалить підвищення податку, Ryanair може перемістити свої літаки до країн, які послаблюють екологічні збори, серед них – Швеція, Угорщина та Італія.

Податки у Великій Британій: актуально про головне