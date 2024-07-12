"Измены здесь точно нет": Гетманцев прокомментировал массовое закрытие ФЛП

Даниил Гетманцев считает сокращение числа ФЛП закономерным процессом. В частности, по его мнению, на это значительно повлияла война.

ФЛП больше открывается, чем закрывается

Как объясняет Даниил Гетманцев, в Украине открывается значительно больше новых бизнесов, чем закрывается. В частности, в первом полугодии 2024 года закрылось 92 000 ФЛП, а новых открыто – 148 500. Таким образом, количество новых ФЛП выросло на 61%.

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Гетманцев уверен, что также законодательные изменения повлияли на активизацию закрытия ФЛП. Он напомнил, что с 1 августа 2023 года в Украине восстановили налоговый режим, который действовал до начала полномасштабного вторжения, а затем возобновили налоговые проверки и вернули штрафные санкции.

Даниил Гетманцев Народный депутат Украины Во-вторых, ускорение закрытия бизнеса – это объективный процесс, обусловлен прежде всего продолжающейся 2,5 года войной, а также, будем откровенными, распространением практик использования ФЛП/компаний для целей налоговой оптимизации.

Он также отмечает, что независимо от причин выхода бизнесов с рынка, главным является то, что общее количество бизнесов растет, ведь годовые темпы регистрации увеличились на 11%.