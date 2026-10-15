Известное фотоагентство Getty Images объявило о намерении начать процедуру банкротства

Одно из крупнейших мировых фотоагентств Getty Images планирует начать процедуру банкротства в США. Это необходимо для реструктуризации долгов и изменения структуры собственности.

Почему Getty Images решила провести реструктуризацию бизнеса

Компания планирует воспользоваться американской процедурой Chapter 11. Об этом Getty Images сообщила в своем официальном заявлении.

Она позволяет предприятиям реструктуризировать задолженность под защитой суда и продолжать операционную деятельность. То есть речь идет не об автоматической ликвидации бизнеса, а о попытке урегулировать финансовые проблемы.

На решение повлияли несколько факторов:

Провал слияния с Shutterstock. Компании ранее планировали объединить бизнес, однако сделку не удалось реализовать из-за регуляторных препятствий. Большая долговая нагрузка. Getty Images необходимо изменить условия обслуживания долгов и сократить часть обязательств. Конкуренция со стороны искусственного интеллекта. Инструменты генерации изображений меняют рынок визуального контента и создают дополнительное давление на традиционные фотобанки.

Кто будет вкладывать деньги и что будет с владельцами

В рамках реструктуризации семья Гетти и структуры Koch Equity Development обязались инвестировать в компанию до 533 миллионов долларов нового капитала. Кроме того, кредиторы согласились на сокращение долговых обязательств и изменение условий кредитования.

В частности, предусмотрено:

списание 270 миллионов долларов необеспеченных облигаций;

уменьшение процентных обязательств по обеспеченным долгам;

продление сроков погашения части задолженности;

финансирование реструктуризации на сумму до 143 миллионов долларов.

По завершении процесса Getty Images станет частной компанией, полностью принадлежащей структурам семьи Гетти и Koch Equity Development. Завершить реструктуризацию планируется до конца 2026 года.

В Getty Images заявляют, что процедура не должна нарушить работу сервиса. Клиенты по-прежнему смогут искать и использовать фотографии и другие визуальные материалы.

В течение этого процесса Getty Images будет продолжать работать в обычном режиме при финансовой поддержке со стороны KED в размере до 143 миллионов долларов США для реструктуризации, а также за счет денежных средств, полученных от текущей деятельности. Согласно плану, поставщики не пострадают и получат расчеты в полном объеме в обычном порядке. Не ожидается никакого влияния на авторов контента, партнеров, клиентов или сотрудников в глобальной сети компании,

– говорится в заявлении.

Интересно! Getty Images была основана Марком Гетти и Джонатаном Кляйном в 1995 году. Компания поставляет фотографии и видео для СМИ, рекламных агентств и бизнеса.

К слову, летом акции Getty Images продемонстрировали один из самых ярких скачков года.

Причиной такого ажиотажа стало соглашение между Getty Images и OpenAI, о котором стороны сообщили 22 июня. Согласно официальному заявлению Getty, фотографии из ее библиотеки будут интегрированы в функции поиска и открытия контента в ChatGPT.

Хотя финансовые условия сотрудничества стороны не раскрыли, сам факт партнерства стал важным сигналом для рынка. Особенно с учетом того, что Getty Images долгое время занимала жесткую позицию в отношении генеративного искусственного интеллекта.