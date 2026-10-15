Чому Getty Images вирішила реструктуризувати бізнес

Компанія планує скористатися американською процедурою Chapter 11. Про це Getty Images повідомила у своїй офіційній заяві.

Вона дозволяє підприємствам реструктуризувати заборгованість під захистом суду та продовжувати операційну діяльність. Тобто йдеться не про автоматичну ліквідацію бізнесу, а про спробу врегулювати фінансові проблеми.

На рішення вплинули кілька чинників:

Провал злиття із Shutterstock. Компанії раніше планували об'єднати бізнес, однак угоду не вдалося реалізувати через регуляторні перешкоди. Велике боргове навантаження. Getty Images потрібно змінити умови обслуговування боргів і скоротити частину зобов'язань. Конкуренція з боку штучного інтелекту. Інструменти генерації зображень змінюють ринок візуального контенту та створюють додатковий тиск на традиційні фотобанки.

Хто вкладатиме гроші та що буде з власниками

У межах реструктуризації родина Гетті та структури Koch Equity Development зобов'язалися інвестувати в компанію до 533 мільйонів доларів нового капіталу. Крім того, кредитори погодилися на скорочення боргових зобов'язань і зміну умов кредитування.

Зокрема, передбачено:

списання 270 мільйонів доларів незабезпечених облігацій;

зменшення процентних зобов'язань за забезпеченими боргами;

продовження строків погашення частини заборгованості;

фінансування реструктуризації на суму до 143 мільйонів доларів.

Після завершення процесу Getty Images стане приватною компанією, що повністю належатиме структурам родини Гетті та Koch Equity Development. Завершити реструктуризацію планують до кінця 2026 року.

У Getty Images заявляють, що процедура не повинна порушити роботу сервісу. Клієнти й надалі зможуть шукати та використовувати фотографії й інші візуальні матеріали.

Протягом цього процесу Getty Images продовжуватиме працювати у звичайному режимі, за підтримки фінансування від KED на суму до 143 мільйонів доларів США для реструктуризації, а також грошових коштів, отриманих від поточної діяльності. Згідно з планом, постачальники не постраждають і отримають розрахунки в повному обсязі у звичайному порядку діяльності. Не очікується жодного впливу на авторів контенту, партнерів, клієнтів чи співробітників у всесвітній мережі Компанії,

– йдеться в заяві.

Цікаво! Getty Images заснували Марк Гетті та Джонатан Кляйн у 1995 році. Компанія постачає фотографії та відео для медіа, рекламних агентств і бізнесу.

До слова, влітку акції Getty Images продемонстрували один із найяскравіших стрибків року.

Причиною такого ажіотажу стала угода між Getty Images та OpenAI, про яку сторони повідомили 22 червня. Згідно з офіційною заявою Getty, фотографії з її бібліотеки інтегрують у функції пошуку та відкриття контенту в ChatGPT.

Хоча фінансові умови співпраці сторони не розкрили, сам факт партнерства став важливим сигналом для ринку. Особливо з огляду на те, що Getty Images тривалий час займала жорстку позицію щодо генеративного штучного інтелекту.



