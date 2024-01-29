Зарплаты было мало: глава покерной федерации устроил подпольные покер-клубы

Бюро экономической безопасности выявило незаконное проведение азартных игр. К нему причастен чиновник, который должен был развивать легальную часть бизнеса.

Обогащение вместо развития

Как сообщили правоохранители, суд взял под стражу двух подозреваемых, Бюро экономической безопасности задержало в подозрении в организации подпольных азартных игр. Выяснилось, одним из организаторов был олова Всеукраинской федерации спортивного покера.

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Организаторам удалось создать подпольную сеть азартных игр по всей стране. В общей сложности группа состояла из 4 человек, для двух из них избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Среди тех, кто оказался в СИЗО, и глава Всеукраинской федерации спортивного покера Украины. Согласно информации на сайте ведомства, главой организации является Сергей Ефименко.

Незаконная сеть по проведению азартных игр действовала в нескольких городах / Фото БЕБ

При разоблачении незаконной сети азартных игр в БЭБ сообщили 23 января. Деятельность подпольных покер-клубов была прекращена в Киеве, Харькове и Одессе. Свою сделку злоумышленники прикрывали видом деятельности "Клуба спортивного покера".

В ходе обысков было изъято 1, 3 миллиона гривен, черную бухгалтерию, подсчеты доходов на проведение подпольных игр и т.д. Также правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и 38 столов для игры в покер, игральные карты и фишки.