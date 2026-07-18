Самый богатый человек в мире: кто возглавит рейтинг миллиардеров в 2026 году

Рейтинг богатых людей на протяжении многих лет остается весьма популярной темой для обсуждения. В частности, в настоящее время человек, возглавляющий рейтинг миллиардеров, по-прежнему вызывает много противоречивых мнений и хорошо известен.

Кто возглавляет список миллиардеров

Речь идет об Илоне Маске, который занимает первую строчку в списке, почему это отмечено в сообщении Forbes.

Отмечается, что Илон Маск стал первым в мире человеком с состоянием в 1 триллион долларов. На данный момент сумма его средств составляет 865,5 миллиарда долларов США.

Маск является соучредителем семи компаний, среди которых производитель электромобилей Tesla, космическая компания SpaceX и стартап в сфере искусственного интеллекта AI

Основанная в 2002 году SpaceX в феврале приобрела AI в рамках сделки, которая оценила объединенную компанию в 1,25 триллиона долларов.

Социальная сеть Twitter, которую Маск приобрел в 2022 году, почти годом ранее была объединена с AI.

Маску также принадлежит почти 11% акций Tesla, которую он впервые профинансировал в 2004 году и возглавляет в качестве генерального директора с 2008 года.

Эта доля не учитывает еще не вступившие в силу акции, предусмотренные его компенсационной программой 2018 года, которые после вступления в силу могут увеличить его долю еще примерно на 8% (до уплаты налогов)

, – говорится в материале.

Основная часть состояния Маска сосредоточена в SpaceX и, в меньшей степени, в Tesla. Но он также основал и владеет долями в компании The Boring Company, занимающейся строительством туннелей, а также в компании Neuralink, разрабатывающей мозговые имплантаты.

Таким образом, Илон Маск пока не является триллионером. Но первое место в списке богачей за ним сохраняется.

Что известно об Илоне Маске

Напомним, что Илон Маск перестал быть триллионером в июне. Дело в том, что акции компании SpaceX начали стремительно падать.

Ранее Маск официально стал первым человеком в истории, чье состояние превысило отметку в 1 триллион долларов. Это, в частности, произошло также благодаря SpaceX – после рекордного первичного размещения акций.