Goldman Sachs сократит почти 4 тысячи сотрудников уже в следующем году

Инвестиционный банк Goldman Sachs намерен уволить до 3 900 человек, начиная с января следующего года. Гендиректор компании Дэвид Соломон, таким образом, стремится повысить доходность банка в условиях новых экономических препятствий.

Об этом изданию Financial Times сообщили три источника, ознакомленные с вопросом. В то же время отмечается, что текущая цель сокращений "до 8%" из 49 тысяч работников компании по всему миру еще обсуждается и может быть меньше, если перспективы бизнеса вскоре улучшатся.

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Компания уволит людей в нескольких странах

Уолл-стрит борется с резкими сокращениями сделок и активности на рынках капитала после рекордного 2021 года, который повлек за собой существенное увеличение найма. По данным Refinitiv, комиссионные инвестиционно-банковские услуги в этом году упали на 35%.

В то же время Goldman Sachs находится под особым давлением касательно повышения маржи, ведь гендиректор Дэвид Соломон пытается улучшить рыночную оценку банка, которая отставала от оценок конкурентов в течение нескольких лет.

В октябре компания объявила о слиянии инвестиционно-банковского и торгового подразделений, а также отказалась от потребительского банкинга на фоне критики со стороны инвесторов касательно убыточности и расходов.

По словам одного из источников Financial Times, будущие сокращения коснутся разных подразделений компании, и не будут сосредоточены на конкретном направлении или даже стране.

К слову, издание уже сообщало, что Goldman Sachs намерена сократить бонусный пул для своих 3 тысяч инвестиционных банкиров на 40% и больше, что станет самым большим сокращением со времен финансового кризиса 2008 года.