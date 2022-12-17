Про це виданню Financial Times повідомили три джерела, ознайомлені з питанням. Водночас, зазначається, що поточна мета скорочень "до 8%" з 49 тисяч працівників компанії по всьому світу ще обговорюється й може бути меншою, якщо перспективи бізнесу невдовзі покращаться.

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Компанія звільнить людей у декількох країнах

Волл-стріт бореться з різкими скороченнями угод та активності на ринках капіталу після рекордного 2021 року, який спричинив суттєве збільшення найму. За даними Refinitiv, комісійні інвестиційно-банківські послуги цьогоріч впали на 35%.

Водночас, Goldman Sachs перебуває під особливим тиском щодо підвищення маржі, адже гендиректор Девід Соломон намагається поліпшити ринкову оцінку банку, яка відставала від оцінок конкурентів впродовж декількох років.

У жовтні компанія оголосила про злиття інвестиційно-банківського та торгового підрозділів, а також відмовилась від споживчого банкінгу на тлі критики з боку інвесторів щодо збитковості і витрат.

За словами одного з джерел Financial Times, майбутні скорочення торкнуться різних підрозділів компанії, і не будуть зосереджені на конкретному напрямку чи навіть країні.

До слова, видання вже повідомляло, що Goldman Sachs має намір скоротити бонусний пул для своїх 3 тисяч інвестиційних банкірів на 40% та більше, що стане найбільшим скороченням з часів фінансової кризи 2008 року.