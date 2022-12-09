Облачные контракты: Пентагон заключил соглашение с Google, Amazon Web Services, Microsoft и Oracle

Пентагон заключил 7 декабря соглашение с Google, Amazon Web Services, Microsoft и Oracle на 9 миллиардов долларов. Контракты продлятся до 2028 года.

Облачные контракты

Облачные контракты (Warfighting) предоставят Пентагону доступ к несекретным, секретным и сверхсекретным данным военнослужащих по всему миру и будут служить основой для современных операций.

Читайте также Резервное копирование и восстановление: как уберечься от потери данных

Это соглашение – перезапуск процесса в Пентагоне после споров по обвинению в политизации контракта JEDI. Контракт был присужден компании Microsoft, но затем Министерство обороны США заявило, из-за задержек, например, юридических проблем со стороны Amazon, что технология изменилась и больше не отвечает его потребностям.

Результаты работы над Объединенными боевыми облачными возможностями (Joint Warfighting Cloud Capability, или JWCC) соответствуют усилиям Министерства обороны США, направленным на то, чтобы полагаться на нескольких поставщиков технологий дистанционно управляемой инфраструктуры в противовес полагаться на одну компанию, как это делалось при администрации. Дональда Трампа.

Благодаря соглашению с Google, Amazon Web Services, Microsoft и Oracle, военные приблизятся к компаниям частного сектора. Многие из таких компаний распределяют свои облачные вычисления между несколькими поставщиками во избежание привязки к какому-либо конкретному поставщику.

, что в начале 2022 года Пентагон отложил свое решение о заключении контракта на общую облачную платформу для ведения боевых действий (Joint Warfighting Cloud Capability, JWCC) в масштабах всей организации.