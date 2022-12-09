Хмарні контракти

Хмарні контракти (Warfighting) нададуть Пентагону доступ до несекретних, секретних і надсекретних даних для військовослужбовців по всьому світу і будуть служити основою для сучасних операцій.

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Ця угода – перезапуск процесу в Пентагоні після суперечок через звинувачення в політизації контракту JEDI. Контракт був присуджений компанії Microsoft, але потім Міністерство оборони США заявило, через затримки, наприклад, юридичні проблеми з боку Amazon, що технологія змінилася і більше не відповідає його потребам.

Результати роботи над Об'єднаними бойовими хмарними можливостями (Joint Warfighting Cloud Capability, або JWCC) відповідають зусиллям Міністерства оборони США, спрямованим на те, щоб покладатися на кількох постачальників технологій дистанційно керованої інфраструктури на противагу покладатися на одну компанію, як це робилося за часів адміністрації Дональда Трампа.

Завдяки угоді з Google, Amazon Web Services, Microsoft і Oracle, військові наблизяться до компаній приватного сектора. Багато з таких компаній розподіляють свої хмарні обчислення між кількома постачальниками, щоб уникнути прив'язки до якогось конкретного постачальника.

Нагадаємо, що на початку 2022 року Пентагон відклав своє рішення про укладення контракту на спільну хмарну платформу для ведення бойових дій (Joint Warfighting Cloud Capability, JWCC) в масштабах всієї організації.