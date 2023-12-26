Чтобы прекратить отслеживание людей: Google и Apple готовы к большому партнерству

Технологические гиганты готовы заключить важное соглашение. Злоумышленники начали использовать их продукцию для наблюдения за людьми, и компании хотят прекратить эту преступную деятельность.

Большое объединение ради безопасности пользователей

Компания Apple сообщила о том, что совместно с Google работает над решением проблемы, зафиксированной с AirTag. Злоумышленники начали использовать устройство в своих целях и гиганты хотят заблокировать им такую возможность.

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AirTag – это трекер, который позволяет прикрепить к любой вещи и отслеживать ее с помощью смартфона. Впрочем, злоумышленники начали подбрасывать устройства в сумочки или автомобили своих жертв, отслеживая их местонахождение.

Инженеры Apple начали предупреждать своих пользователей о нахождении неизвестных AirTag вблизи них. Впрочем, это решение работает только для пары AirTag и iPhone, поэтому глобально проблему не решает.

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Google и Apple сообщили, что будут сотрудничать и искать решения, чтобы злоумышленники не могли использовать в своих целях никакие трекеры. Независимо от того, какое устройство использует человек – Android или iOS – его частность и местонахождение должны оставаться в безопасности.

Речь идет о том, чтобы создать стандарт, который будет работать для всей отрасли и не нуждался в установлении посторонних приложений. Samsung, Tile, Chipolo, Pebblebee и другие производители трекеров уже согласились на сотрудничество. Ожидается, что обновления в безопасности Bluetooth-трекеров будут воплощены уже в следующем году.