Велике об'єднання заради безпеки користувачів
Компанія Apple повідомила про те, що спільно з Google працює над рішенням щодо проблеми, яку зафіксували з AirTag. Зловмисники почали використовувати пристрій у своїх цілях, і гіганти хочуть заблокувати їм таку можливість.
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AirTag – це трекер, який дозволяє можна прикріпити до будь-якої речі та відстежувати її за допомогою смартфона. Втім, зловмисники почали підкидати пристрої у сумочки або автомобілі своїх жертв, таким чином відстежуючи їхнє місцеперебування.
Інженери Apple почали попереджати своїх користувачів про знаходження невідомих AirTag поблизу них. Втім, це рішення наразі працює лише для пари AirTag та iPhone, тож глобально проблему не вирішує.
Google та Apple повідомили про те, що будуть співпрацювати та шукати рішення, аби зловмисники не могли використовувати у своїх цілях жодні трекери. Незалежно від того, який пристрій використовує людина – Android чи iOS – її приватність та місцеперебування повинні залишатися в безпеці.
Наразі йдеться про те, щоб створити стандарт, який працюватиме для усієї галузі і не потребував встановлення сторонніх застосунків. Samsung, Tile, Chipolo, Pebblebee та інші виробники трекерів вже також погодилися на співпрацю. Очікується, що великі оновлення у безпеці Bluetooth-трекерів будуть втілені вже наступного року.