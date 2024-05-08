Иск на 17 миллиардов: за что Google может "влететь" на космический штраф в Британии

Против компании Google в Великобритании подали коллективный иск. Сумма компенсации, которую требуют у техногиганта, просто сумасшедшая.

Очередной иск на Google

Против компании Google в Великобритании подали коллективный иск. Гиганта обвинили в том, что злоупотреблял своим доминированием на рынке в онлайн-рекламе.

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Alphabet, являющийся материнской компанией Google, просит лондонский трибунал заблокировать этот иск. Оно неудивительно: в случае проигрыша придется заплатить просто космическую компенсацию.

Вебсайты и приложения, базирующиеся в Великобритании, уверяют, что из-за действий Google понесли суммарные убытки на 16,9 миллиарда долларов. Именно такую ​​сумму они требуют заплатить гиганту за антиконкурентные действия.

Европейские и британские регуляторы принялись проверять Google на предмет использования монопольного положения. Их результаты должны обнародовать в ближайшее время.

Интересы истцов представляет Ad Tech Collective Action. Адвокат Роберт О'Донохью настаивает на передаче дела в суд и подчеркивает, что европейские регуляторы уже штрафовали Google за монополию. В частности, речь идет о необходимости устанавливать приложения Google Search и браузер Chrome на мобильные устройства, работающие на базе Android.

Также известно, что сейчас Google пытается справиться с двумя судебными исками в США. Они тоже касаются обвинений гиганта в антиконкурентном поведении.