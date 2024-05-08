Черговий позов на Google

Проти компанії Google у Великій Британії подали колективний позов. Гіганта звинуватили у тому, що він зловживав своїм домінуванням на ринку в онлайн-рекламі.

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Alphabet, який є материнською компанією Google, просить лондонський трибунал заблокувати цей позов. Воно й не дивно: у разі програшу доведеться заплатити просто космічну компенсацію.

Вебсайти і додатки, що базуються у Великій Британії, запевняють, що через дії Google зазнали сумарних збитків на 16,9 мільярда доларів. Саме таку суму вони вимагають заплатити гіганта за його антиконкурентні дії.

Європейські та британські регулятори взялися перевіряти Google на предмет використання монопольного становища. Їх результати повинні оприлюднити найближчим часом.

Інтереси позивачів представляє Ad Tech Collective Action. Адвокат Роберт О'Донох'ю наполягає на передачі справи в суд та підкреслює, що європейські регулятори вже штрафували Google за монополію. Зокрема, йдеться про вимогу встановлювати додатки Google Search і браузер Chrome на мобільні пристрої, які працюють на базі Android.

Також відомо, що зараз Google намагається впоратися із двома судовими позовами у США. Вони також стосуються звинувачень гіганта в антиконкурентній поведінці.