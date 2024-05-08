Очередной иск на Google
Против компании Google в Великобритании подали коллективный иск. Гиганта обвинили в том, что злоупотреблял своим доминированием на рынке в онлайн-рекламе.
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Alphabet, являющийся материнской компанией Google, просит лондонский трибунал заблокировать этот иск. Оно неудивительно: в случае проигрыша придется заплатить просто космическую компенсацию.
Вебсайты и приложения, базирующиеся в Великобритании, уверяют, что из-за действий Google понесли суммарные убытки на 16,9 миллиарда долларов. Именно такую сумму они требуют заплатить гиганту за антиконкурентные действия.
Интересы истцов представляет Ad Tech Collective Action. Адвокат Роберт О'Донохью настаивает на передаче дела в суд и подчеркивает, что европейские регуляторы уже штрафовали Google за монополию. В частности, речь идет о необходимости устанавливать приложения Google Search и браузер Chrome на мобильные устройства, работающие на базе Android.
Также известно, что сейчас Google пытается справиться с двумя судебными исками в США. Они тоже касаются обвинений гиганта в антиконкурентном поведении.