Google назвал 16 украинских стартапов, которые получат до 100 тысяч долларов: прием заявок продолжается
Источник:Google Blog
Техногигант Google объявил 16 украинских стартапов, которые получат финансовую помощь в рамках инициативы $5 million Google for Startups Ukraine Support Fund. При этом команды украинских разработчиков все еще могут подать заявку на выплату от американской компании до 20 сентября.
В рамках инициативы украинские стартапы получат от техногиганта до 100 тысяч долларов, бесплатный доступ к Google Cloud и другим сервисам компании. Подать запрос на получение помощи все еще можно по ссылке.
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Список стартапов, которые получат финансовую поддержку от Google
Инициативу $5 million Google for Startups Ukraine Support Fund техногигант анонсировал еще в марте, на фоне полномасштабного вторжения россии в Украину. Google получил тысячи заявок от команд украинских разработчиков, среди которых в мае уже отобрал 17 победителей.
Теперь финансирование получат еще 16 украинских стартапов, в списке – как начинающие, так и уже давно известные в Украине технологические проекты:
- AcademyOcean – помогает бизнесам автоматизировать обучение сотрудников, клиентов и партнеров;
- Agrolabs – data-стартап, который помогает фермерам эффективно работать и максимизировать собственный урожай;
- Awesomic – платформа для поиска дизайнерами и заказчиками друг друга в течение 24 часов;
- Cardiolyse – разработка для удаленного мониторинга сердечной активности с помощью искусственного интеллекта для наблюдений за здоровьем пациента, формирует цифровые отчеты и дает прогнозы на основе собранных данных;
- Choizy – приложение для карьерного развития;
- ComeBack Mobility – технология восстановления и реабилитации после травм нижних конечностей;
- EducateMe – платформа all-in-one для дистанционного обучения и создания образовательных курсов;
- Esper Bionics – стартап в области протезирования с использованием инновационных технологий;
- GIOS – маркетплейс услуг репетиторов и учителей математики;
- Liki24 – агрегатор доставки медикаментов и лекарств из аптек по низким ценам;
- Masthead Data – цифровой инструмент для устранения ошибок в режиме реального времени;
- Plai – инструмент для повышения производительности команд;
- Precoro – управляемое пространство для расширения возможностей компаний в области менеджмента и бухгалтерии;
- Promin Aerospace – демократизация космоса путём создания ракет для быстрой доставки полезных грузов на орбиту;
- Twiso – центр сотрудничества, делающий записи встреч видимыми, доступными для поиска для всей команды;
- Zeely – увеличивает доходность малого бизнеса с помощью простых в использовании маркетинговых инструментов.