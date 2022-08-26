Google назвал 16 украинских стартапов, которые получат до 100 тысяч долларов: прием заявок продолжается

26 августа 2022 , 17:06
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Источник:

Google Blog

Техногигант Google объявил 16 украинских стартапов, которые получат финансовую помощь в рамках инициативы $5 million Google for Startups Ukraine Support Fund. При этом команды украинских разработчиков все еще могут подать заявку на выплату от американской компании до 20 сентября.

В рамках инициативы украинские стартапы получат от техногиганта до 100 тысяч долларов, бесплатный доступ к Google Cloud и другим сервисам компании. Подать запрос на получение помощи все еще можно по ссылке.

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Список стартапов, которые получат финансовую поддержку от Google

Инициативу $5 million Google for Startups Ukraine Support Fund техногигант анонсировал еще в марте, на фоне полномасштабного вторжения россии в Украину. Google получил тысячи заявок от команд украинских разработчиков, среди которых в мае уже отобрал 17 победителей.

Теперь финансирование получат еще 16 украинских стартапов, в списке – как начинающие, так и уже давно известные в Украине технологические проекты:

  • AcademyOcean – помогает бизнесам автоматизировать обучение сотрудников, клиентов и партнеров;
  • Agrolabs – data-стартап, который помогает фермерам эффективно работать и максимизировать собственный урожай;
  • Awesomic – платформа для поиска дизайнерами и заказчиками друг друга в течение 24 часов;
  • Cardiolyse – разработка для удаленного мониторинга сердечной активности с помощью искусственного интеллекта для наблюдений за здоровьем пациента, формирует цифровые отчеты и дает прогнозы на основе собранных данных;
  • Choizy – приложение для карьерного развития;
  • ComeBack Mobility – технология восстановления и реабилитации после травм нижних конечностей;
  • EducateMe – платформа all-in-one для дистанционного обучения и создания образовательных курсов;
  • Esper Bionics – стартап в области протезирования с использованием инновационных технологий;
  • GIOS – маркетплейс услуг репетиторов и учителей математики;
  • Liki24 – агрегатор доставки медикаментов и лекарств из аптек по низким ценам;
  • Masthead Data – цифровой инструмент для устранения ошибок в режиме реального времени;
  • Plai – инструмент для повышения производительности команд;
  • Precoro – управляемое пространство для расширения возможностей компаний в области менеджмента и бухгалтерии;
  • Promin Aerospace – демократизация космоса путём создания ракет для быстрой доставки полезных грузов на орбиту;
  • Twiso – центр сотрудничества, делающий записи встреч видимыми, доступными для поиска для всей команды;
  • Zeely – увеличивает доходность малого бизнеса с помощью простых в использовании маркетинговых инструментов.
Автор: Сергій Зятюк