Google назвал 16 украинских стартапов, которые получат до 100 тысяч долларов: прием заявок продолжается

Техногигант Google объявил 16 украинских стартапов, которые получат финансовую помощь в рамках инициативы $5 million Google for Startups Ukraine Support Fund. При этом команды украинских разработчиков все еще могут подать заявку на выплату от американской компании до 20 сентября.

В рамках инициативы украинские стартапы получат от техногиганта до 100 тысяч долларов, бесплатный доступ к Google Cloud и другим сервисам компании. Подать запрос на получение помощи все еще можно по ссылке.

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Список стартапов, которые получат финансовую поддержку от Google

Инициативу $5 million Google for Startups Ukraine Support Fund техногигант анонсировал еще в марте, на фоне полномасштабного вторжения россии в Украину. Google получил тысячи заявок от команд украинских разработчиков, среди которых в мае уже отобрал 17 победителей.

Теперь финансирование получат еще 16 украинских стартапов, в списке – как начинающие, так и уже давно известные в Украине технологические проекты: