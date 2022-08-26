У межах ініціативи українські стартапи отримають від техногіганта до 100 тисяч доларів, безкоштовний доступ до Google Cloud та інших сервісів компанії. Надіслати запит на отримання допомоги все ще можна за посиланням.
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Список стартапів, які отримають фінансову підтримку від Google
Ініціативу $5 million Google for Startups Ukraine Support Fund техногігант анонсував ще у березні, на тлі повномасштабного вторгнення росії в Україну. Відтоді Google отримав тисячі заявок від команд українських розробників, з-поміж яких у травні вже відібрав 17 переможців.
Тепер фінансування отримають ще 16 українських стартапів, у списку – як початківці, так і вже давно відомі в Україні технологічні проєкти:
- AcademyOcean – допомагає бізнесам автоматизовувати навчання співробітників, клієнтів та партнерів;
- Agrolabs – data-стартап, що допомагає фермерам ефективніше працювати та максимізувати власний врожай;
- Awesomic – платформа для пошуку дизайнерами та замовниками одне одного упродовж 24 годин;
- Cardiolyse – розробка для віддаленого моніторингу серцевої активності за допомогою штучного інтелекту для спостережень за здоров'ям пацієнта, формує цифрові звіти й дає прогнози на основі зібраних даних;
- Choizy – застосунок для кар'єрного розвитку;
- ComeBack Mobility – технологія для відновлення й реабілітації після травм нижніх кінцівок;
- EducateMe – платформа all-in-one для дистанційного навчання та створення освітніх курсів;
- Esper Bionics – стартап у галузі протезування з використанням інноваційних технологій;
- GIOS – маркетплейс послуг репетиторів та вчителів математики;
- Liki24 – агрегатор доставки медикаментів та ліків з аптек за низькими цінами;
- Masthead Data – цифровий інструмент для виправлення помилок у режимі реального часу;
- Plai – інструмент для підвищення продуктивності команд;
- Precoro – керований простір для розширення можливостей компаній у галузі менеджменту та бухгалтерії;
- Promin Aerospace – демократизація космосу шляхом створення ракет для швидкої доставки корисних вантажів на орбіту;
- Twiso – центр співпраці, що робить записи зустрічей видимими, доступними для пошуку для усієї команди;
- Zeely – збільшує дохідність малого бізнесу за допомогою простих у користуванні маркетингових інструментів.