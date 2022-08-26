У межах ініціативи українські стартапи отримають від техногіганта до 100 тисяч доларів, безкоштовний доступ до Google Cloud та інших сервісів компанії. Надіслати запит на отримання допомоги все ще можна за посиланням.

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Список стартапів, які отримають фінансову підтримку від Google

Ініціативу $5 million Google for Startups Ukraine Support Fund техногігант анонсував ще у березні, на тлі повномасштабного вторгнення росії в Україну. Відтоді Google отримав тисячі заявок від команд українських розробників, з-поміж яких у травні вже відібрав 17 переможців.

Тепер фінансування отримають ще 16 українських стартапів, у списку – як початківці, так і вже давно відомі в Україні технологічні проєкти: