Google вдвое увеличил финансирование украинских IT-стартапов

Google в рамках фонда поддержки стартапов в Украине вдвое увеличила финансирование украинских компаний. Американская компания выделила 10 миллионов долларов за 2022 год.

Google увеличил финансирование

Глава Google for Startups Михал Крамарз рассказал, что украинские стартапы, поддержавшие фонд, за 2022 год получили 10 миллионов долларов финансирование во время войны и дополнительно смогли нанять 216 сотрудников.

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Но, что также очень важно: они смогли нарастить выручку на 200% год к году, что означает, что даже в сложное время, во время войны, в ситуации, требующей устойчивости, они смогли добиться невероятных результатов,

– добавил он.

Крамарз также напомнил, что в марте 2022 года Google объявил о создании фонда поддержки стартапов в Украине в размере 5 миллионов долларов. В его рамках планировалось выделить гранты до 100 тысяч долларов без участия в капитале компаний. Отобранные стартапы могли рассчитывать на наставничество от корпорации, поддержку продуктов и кредиты Cloud.

Мы получили 1 700 заявок от стартапов из Украины, из них было отобрано 300. Из этого числа, в свою очередь, изначально планировали отобрать 50, однако стартапы были настолько хорошими, что мы сказали: давайте хотя бы попытаемся поддержать больше,

– рассказал Крамарз.

Крамарз не назвал точного количества отобранных компаний, однако отметил, что их не могло быть 100 или 200, поскольку в таком случае программа финансовой поддержки для каждой компании была бы очень низкой.