Google выделила 6 тысяч стипендий для украинских предпринимателей и работников

Техногигант Google предоставит стипендии для обучения и получения сертификатов для украинцев. Они покроют стоимость доступа к образовательным курсам и позволят повысить квалификацию для 1 тысячи малых и средних предприятий, а также 5 тысяч обычных работников.

Отмечается, что бизнесу это поможет расширить собственные возможности. Всего на реализацию проекта Google выделила 3 миллиона евро грантового финансирования.

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Стипендии от Google на обучение предпринимателей и работников

В пресс-релизе компании говорится, что с течением времени потребности тех, кого затронула война, меняются – все больше внимания люди уделяют образованию, повышению квалификации и возможностям трудоустройства.

Чтобы поддержать украинцев, чьи рабочие места и средства для существования значительно пострадали в результате длительных боевых действий, Google запустила в Украине бесплатные карьерные сертификаты.

Запуская их (курсы – ред. 24 канал) на украинском языке, мы надеемся помочь украинцам из групп риска развить собственные практические навыки, найти новую работу и развивать свой бизнес,

– подчеркнули в Google.

Так, на реализацию проектов было выделено более 3 миллионов евро для глобальной организации INCO. В партнерстве с украинскими неприбыльными организациями Prometheus, PRJCTR и ВУМ, 5 тысяч человек получат бесплатный доступ к карьерным сертификатам Google, а также комплексную поддержку.

Кроме того, чтобы поддержать украинский малый и средний бизнес, Google сотрудничает с Минцифры и Ассоциацией украинских предпринимателей, чтобы предоставить карьерные сертификаты предприятиям.

К слову, как пишет издание AIN, сертификаты от Google позволят получить практические навыки для работы в быстро развивающихся отраслях, в частности:

цифровом маркетинге и электронной коммерции;

IT-поддержке;

аналитике данных;

управлению проектами;

UX-дизайне.

Отмечается, что получить сертификат можно менее чем за 6 месяцев, обучаясь до 10 часов в неделю. При этом программа не требует предварительного опыта и позволяет учиться онлайн в удобное для пользователя время.