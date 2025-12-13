Госбюджет на 2026 год повлияет на ФЛП: что нужно знать каждому предпринимателю

Госбюджет на 2026 год приняли в целом, где предусмотрено изменение показателя минимальной заработной платы с 1 января 2026 года. Таким образом это повлияет на ставки единого налога и годовые лимиты дохода для ФЛП, что повысит их.

Что изменится для ФЛП в 2026 году?

Минимальная заработная плата с 8 000 гривен вырастет до 8 647 гривен, то есть на 647 гривен, а в почасовом размере – до 52 гривен, проанализировал 24 Канал в соответствии с данными проекта госбюджета.

А от размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и минимальной зарплаты, которую установлено с начала налогового года, то есть с 1 января, зависят ставки единого налога и предельного годового дохода для физических лиц-предпринимателей.

Изменение единого налога в 2026 году:

ФЛП I группа – с размера в 302,80 гривны за месяц ЕН станет 332,80 гривны в месяц (10% от прожиточного минимума – 3 328 гривен),

ФЛП II группы – вырастет с суммы в 1 600 гривен в месяц до 1 729,40 гривны в месяц (20% от минимальной зарплаты),

ФЛП III группы – 5% от доходов для неплательщиков НДС, или 3% от доходов для плательщиков НДС.

Каким будет предельный объем годового объема:

Для ФЛП I группы лимит установлен на уровне 167 минимальных зарплат, а значит, лимит устанавливается с 1 января 2026 года на уровне 1 444 049 гривен,

Для ФЛП II группы лимит больше – на уровне 834 минимальных зарплат, а это в новом году 7 211 598 гривен,

Лимит для ФЛП III группы – 1 167 минимальных зарплат. Это самый высокий из всех групп лимит – 10 091 049 гривен.

По военному сбору, то ставка для ФЛП остается неизменной – 10% от минимальной зарплаты, но сумма уплаты все же возрастет с нового года. Если раньше для ФЛП I и II групп сумма была на уровне 800 гривен, то с 1 января 2026 года – 864,70 гривны.

Как должны отчитываться ФЛП?

Как отметил президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей Борис Эмельдеш, с января 2026 года также вступают в силу еще и новые изменения в сфере налоговой отчетности для физлиц.

Среди основного изменения является то, что ФЛП и самозанятые лица больше не будут подавать Объединенную отчетность ежемесячно, вместо этого это будет происходить ежеквартально. Касается это как НДФЛ, так и военного сбора и единого взноса по наемным работникам.

За декабрь 2025 года Объединенная отчетность будет подаваться по старым правилам – ежемесячно, то есть до 20 января 2026 года.

А за 1 квартал 2026 года, т. е. с января по март, надо будет подавать уже по новым нормам до 10 мая. И такой порядок подачи будет действовать и в дальнейшем: в течение 40 дней после окончания квартала.

Какие еще взносы платят ФЛП?