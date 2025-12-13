Держбюджет на 2026 рік вплине на ФОП: що треба знати кожному підприємцю
- З 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата зросте з 8 000 до 8 647 гривень, що вплине на ставки єдиного податку та річні ліміти доходу для ФОПів.
- ФОПи будуть подавати Об'єднану звітність щоквартально, замість щомісячно, починаючи з 1 кварталу 2026 року.
Держбюджет на 2026 рік ухвалили в цілому, де передбачено зміна показника мінімальної заробітної плати з 1 січня 2026 року. Таким чином це вплине на ставки єдиного податку та річні ліміти доходу для ФОПів, що підвищить їх.
Що зміниться для ФОП у 2026 році?
Мінімальна заробітна плата з 8 000 гривень зросте до 8 647 гривень, тобто на 647 гривень, а у погодинному розмірі – до 52 гривень, проаналізував 24 Канал відповідно до даних проєкту держбюджету.
А від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та мінімальної зарплати, яку встановлено з початку податкового року, тобто з 1 січня, залежать ставки єдиного податку та граничного річного доходу для фізичних осіб-підприємців.
Зміна єдиного податку у 2026 році:
- ФОП I група – з розміру в 302,80 гривні за місяць ЄП стане 332,80 гривні в місяць (10% від прожиткового мінімуму – 3 328 гривень),
- ФОП II групи – зросте з суми в 1 600 гривень в місяць до 1 729,40 гривні в місяць (20% від мінімальної зарплати),
- ФОП III групи – 5% від доходів для неплатників ПДВ, або 3% від доходів для платників ПДВ.
Яким буде граничний обсяг річного обсягу:
- Для ФОП I групи ліміт встановлений на рівні 167 мінімальних зарплат, а отже, ліміт встановлюється з 1 січня 2026 року на рівні 1 444 049 гривень,
- Для ФОП II групи ліміт більший – на рівні 834 мінімальних зарплат, а це у новому році 7 211 598 гривень,
- Ліміт для ФОП III групи – 1 167 мінімальних зарплат. Це найвищий з усіх груп ліміт – 10 091 049 гривень.
Щодо військового збору, то ставка для ФОПів залишається незмінною – 10% від мінімальної зарплати, але сума сплати все ж зросте з нового року. Якщо раніше для ФОП I та II груп сума була на рівні 800 гривень, то з 1 січня 2026 року – 864,70 гривні.
Як мають звітувати ФОП?
Як зауважив президент Всеукраїнської професійної асоціації підприємців Борис Емельдеш, з січня 2026 року також набирають чинності ще й нові зміни у сфері податкової звітності для фізосіб.
Серед основної зміни є те, що ФОПи та самозайняті особи більше не подаватимуть Об'єднану звітність щомісяця, натомість це відбуватиметься щоквартально. Стосується це як ПДФО, так і військового збору та єдиного внеску щодо найманих працівників.
За грудень 2025 року Об'єднану звітність подаватиметься за старими правилами – щомісячно, тобто до 20 січня 2026 року.
А за 1 квартал 2026 року, тобто з січня по березень, треба буде подавати вже за новими нормами до 10 травня. І такий порядок подання діятиме і надалі: впродовж 40 днів після закінчення кварталу.
Які ще внески платять ФОПи?
Для I – III груп ФОП мінімальний щомісячний страховий внесок встановлений на рівні 22% від мінімальної зарплати. Тобто з 2026 року він з 1 760 гривень зросте до 1 902,34 гривні щомісяця.
Для ФОП на спрощеній системі оподаткування та платниками ПДВ можуть вирівняти правила, аби великий бізнес не ухилявся від податків.
Крім того, МВФ погодилися надати програму підтримки Україні, але за деяких умов, зокрема закриття схеми "ФОП замість найму" та скасуванням пільг для реєстрації платника ПДВ. Ще МВФ вимагають скасувати пільги для ФОПів II – III групи, аби вони перейшли на загальну систему оподаткування й сплачували ПДВ.