Международный бизнес возвращается: в Гостомеле заработал швейцарский завод Vetropack

Гостомель являлся одной из приоритетных целей российских оккупантов в начале полномасштабного вторжения. Высадку россиян удалось предупредить, а бизнес уже возвращается к работе.

Успехи и эффективность украинской армии убедили международный бизнес в целесообразности возвращения в Украину. Медленно возобновляется работа предприятий даже в тех городах, которые раньше являлись главной целью российских оккупантов.

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Возобновление работы швейцарского завода в Гостомеле

ЧАО "Ветропак Гостомельский стеклозавод" сообщило о том, что уже возобновил свою работу. Предприятие начало разогрев и вывод на рабочую температуру. Также уже пошла загрузка первой стекловаренной печи, так что выпуск первого стекла запланирован на июнь.

По прогнозам менеджеров компании, спрос на стеклянную тару для продуктов и напитков к концу этого года должен возрасти на 7%. Учитывая это, предприятие планирует развивать свои производственные мощности.

Прежде завод будет изготавливать бесцветное стекло для продуктов для напитков, ведь сейчас это наибольшая потребность. Запуск второй стекловаренной печи тоже в ближайших планах.

Учитывая, что война продолжается, предприятие провело меры по защите работников. Также производственные мощности готовы ко всем аварийным сценариям. Возможные действия в случае отключения электроэнергии или газоснабжения также просчитаны.